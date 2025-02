Sohn sticht auf seine Eltern ein und flieht

Am Sonntag ist es in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Waldtrudering zu einem Gewaltdelikt gekommen. Nach Angaben der Polizei soll ein 28-Jähriger seine 52 und 53 Jahre alten Eltern schwer verletzt haben. Der Sohn habe mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand auf seine Eltern eingestochen. Über den Vorfall schrieb die Polizei München in einem Bericht.

Großaufgebot der Polizei sucht mit Hubschraubern nach mutmaßlichem Täter

Den Angaben zufolge sei der mutmaßliche Täter im Anschluss an die Gewalteskalation aus der Wohnung geflohen. Die schwerverletzte Mutter habe den Notruf verständigt, woraufhin ein Großaufgebot der Polizei aus rund 50 Beamtinnen und Beamten, zwei Hubschraubern und Unterstützung der Bundespolizei die Fahndung nach dem 28-Jährigen aufgenommen habe. Auf X schrieb die Polizei München, dass aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Beide Eltern seien in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es in dem Bericht weiter. Sie befänden sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen würden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.