Grundschulen

vor 58 Min.

Mehr Mathematik und Deutsch, aber keine Abstriche bei Religion

Plus Nach dem jüngsten Pisa-Schock baut Bayern die Grundschulen um. Die Kürzung bei Religion ist vom Tisch: Wo Schulministerin Anna Stolz stattdessen streichen will.

Von Henry Stern

Für den angekündigten Ausbau von Deutsch und Mathematik in Bayerns Grundschulen gibt es keine Kürzungen am Religionsunterricht. Stattdessen sollen die musisch-kreativen Fächer Musik, Kunst sowie Werken und Gestalten in einem "Fächerverbund" zusammengefasst und über die vier Grundschuljahre "flexibilisiert" unterrichtet werden. In der dritten und vierten Klasse kann zudem der Englisch-Unterricht von zwei auf eine Wochenstunde gekürzt werden.

"Alle Fächer sind wichtig, deshalb soll kein Fach wegfallen", erklärte Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Fokussierung auf mehr Mathematik und Deutsch sei aber notwendig, bekräftigte die Unterfränkin: "Denn Lesen, Schreiben und Rechnen sind der Schlüssel zur guten Bildung."

