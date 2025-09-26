Gebrannte Mandeln zum halben Preis und günstige Fischsemmeln: Diese Wiesn-Stände sind einen Besuch wert

Sparen und Wiesn, so ganz geht das nicht zusammen. Das Oktoberfest ist sicherlich ein extrem teures Volksfest. Doch es gibt Ausnahmen: Wer genau hinschaut, findet auf dem Festgelände durchaus Stände, an denen man vergleichsweise günstig wegkommt. Wir haben uns auf der Theresienwiese umgeschaut und bieten einen Überblick.

Hier gibts doppelt so viel gebrannte Mandeln für das gleiche Geld

Bei den gebrannten Mandeln lohnt das Vergleichen besonders. Während viele Buden für 100 Gramm fünf Euro verlangen, bekommt man bei Bavarian Sweets für das gleiche Geld die doppelte Menge. Der Stand steht direkt vor dem Fahrgeschäft Top Spin in der Schaustellerstraße und wird auch auf Instagram oft als der Gebrannte-Mandel-Tipp der Wiesn beworben. Hier zeigt sich aber auch bei diesem vergleichsweise günstigen Stand eine fette Preiserhöhung von 25 Prozent im Vergleich zu 2024: Da gab es für die fünf Euro noch 250 Gramm.

Bavarian Sweets ist aber nicht der einzige Mandelstand mit derart fairen Preisen: Zwischen Ochsenbraterei und Augustiner Festhalle bietet eine Bude zumindest mittags ebenfalls 200 Gramm Mandeln für fünf Euro an – und wer gleich eine größere Tüte möchte, bekommt dort sogar 500 Gramm für zehn Euro.

Günstige Lebkuchenherzen? Hier heißt es genau hinschauen

Neben Bavarian Sweets wird ein Lebkuchenherz-Stand auf Instagram ebenfalls häufig empfohlen. Dieser befindet sich direkt am Haupteingang. Bei unserer Überprüfung der Preise stellte sich dieser zwar als verhältnismäßig günstig heraus – aber es gibt auch viele andere Stände mit ähnlichen Preisen.

Zudem zeigt sich, dass man hier beim Vergleichen genau hinsehen sollte: Während beispielsweise ein Herz der kleinsten angebotenen Größe bei einem Stand mit fünf Euro besonders günstig ist, kann es sein, dass es anderswo bessere Angebote für größere Herzen gibt. Hinzu kommt auch: Zur Mittagszeit unter der Woche bieten einige Stände ihre Herzen günstiger an. Hier den einen klar günstigeren Stand hervorzuheben, fällt also schwer.

Ein Fisch-Snack für nur drei Euro

Auch wer Fisch mag, kann auf der Wiesn gut sparen. Als Geheimtipp gilt der Stand Hellberg, gelegen zwischen Augustiner Festhalle und Bräurosl. Dort gibt es eine Fischfrikadellensemmel bereits für 3 Euro. Wer Lust auf eine Bismarcksemmel hat, zahlt 4,50 Euro – und liegt damit deutlich unter den bei den meisten Ständen mit Fischprodukten üblichen Preisen auf dem Festgelände.

Timing ist alles: Die Weißwurst für 99 Cent

Ein echtes Schnäppchen wartet schließlich beim Glöckle Wirt. Das kleine Festzelt bietet Montag bis Freitag (nicht am Feiertag, 3. Oktober) bis 12 Uhr Weißwürste für gerade einmal 99 Cent pro Stück an. Das sorgt dafür, dass sich vor dem Eingang regelmäßig eine kleine Schlange bildet – nach einigen Minuten geht’s aber nach drinnen. Dort herrscht die Atmosphäre wie in einem urigen kleinen Wirtshaus. Wer richtig sparen möchte, sollte aber aufpassen: Brezen und Weißbier kosten auch hier Wiesn-typisch viel.

Wer nach dem Weißwurstfrühstück deshalb noch Durst hat, der muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen: Trinkwasser ist die eine Sache, die es auf dem Oktoberfest kostenlos gibt. An zehn Trinkwasserbrunnen, in der Regel bei den Toilettenanlagen, lassen sich mitgebrachte Flaschen auffüllen. Vorsicht: Glasflaschen dürfen nicht mit auf das Festgelände genommen werden. Außerdem sind Taschen nur bis zu einem Volumen von maximal drei Litern erlaubt. Doch eine kleine Plastikflasche, die man dann immer wieder auffüllen kann, spart bares Geld.