Besuch vor Weihnachten: Mann schlägt getrennt lebende Frau

Kurz vor Heiligabend soll ein 31-Jähriger seine getrennt lebende Ehefrau geschlagen haben, als er sie und seine Kinder besuchte.

Bei dem Besuch am Samstag in Burgau (Landkreis Günzburg) sei es zunächst zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe die Frau dann am Handgelenk festgehalten und ihr ins Gesicht geschlagen. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei erließ ein Kontaktverbot gegen den 31-Jährigen und ermittelt wegen Körperverletzung gegen ihn.

(dpa)