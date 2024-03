Mann soll in Wohnung mit Messer überfallen worden sein

Ein Mann mit einem Messer soll in Schwaben einen anderen Mann in dessen Wohnung überfallen haben.

Der Unbekannte habe den 58-Jährigen in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) vor dessen Wohnung angesprochen und ihm gesagt, dass er ihm Lederjacken schenken wolle, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach sei der Täter am vergangenen Freitag ohne das Einverständnis des 58-Jährigen mit in dessen Wohnung gekommen. Als dieser ihn aufforderte zu gehen, hielt ihm der Unbekannte demnach ein Messer an den Hals. Der 58-Jährige habe dem Mann Bargeld gegeben, danach sei der Mann geflüchtet.

Die Schilderung der Tat beruhe bisher nur auf den Angaben des Opfers, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Täter den Mann zufällig als Opfer ausgesucht hatte. Die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls - auch mit Blick auf einen Begleiter des Täters, der in einem weißen Fahrzeug gewartet haben soll.

(dpa)