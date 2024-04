Günzburg

17:03 Uhr

Neuer Freizeitpark: Ab Pfingsten hat Günzburg Schwein

Plus In der Nachbarschaft von Legoland entsteht der erste Freizeitpark um die Zeichentrickfigur Peppa Pig. Einen Monat vor dem Start sind erste Attraktionen erkennbar.

Von Rebekka Jakob

Genau 22 Jahre nach der Eröffnung des Legolands in Günzburg wird im Mai wieder ein Freizeitpark in Günzburg eröffnen – wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen als damals. Vor den Toren des Klötzchenparks wird aktuell an Fahrattraktionen und Spielplätzen des Peppa Pig Parks gebaut. Der Freizeitpark rund um die rosa Zeichentrickfigur ist der erste seiner Art in Europa und richtet sich speziell an Kinder im Vorschulalter.

Hierzulande läuft die Serie um die Hauptfigur, das vierjährige Schweinemädchen Peppa, seinen zweijährigen Bruder Schorsch, seine Eltern und Freunde seit 2005 im Fernsehen. Die wenige Minuten dauernden Folgen sind bei Kindergartenkindern ausgesprochen beliebt. Entsprechend sind auch die fünf Fahrgeschäfte, die derzeit in Günzburg aufgebaut werden, auf die Kleinsten ausgelegt. Von Herrn Bulles Hau-den-Lukas, über Peppas Ballonfahrt, Opa Kläffs Piratenschifffahrt, Opi Mümmels Dino-Abenteuer bis hin zu Papa Wutz' Achterbahn, die am Donnerstag bereits die ersten Testrunden fuhr, dreht sich dabei alles um die Figuren aus der britischen Fernsehserie.

