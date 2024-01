Radler und Auto stoßen zusammen: Lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Der 35 Jahre alte Mann wollte mit seinem Fahrrad am Sonntagabend die Bundesstraße 300 bei Thannhausen (Landkreis Günzburg) überqueren, als er den heranfahrenden Wagen eines 21-Jährigen übersehen haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Radfahrer gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Alle vier Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Straße war während den Rettungsmaßnahmen gesperrt.

(dpa)