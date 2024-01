Tote Frau gefunden: 39-Jähriger festgenommen

Ein 39-Jähriger soll im schwäbischen Günzburg eine gleichaltrige Frau getötet haben.

Einsatzkräfte haben die Tote am Sonntag am Wohnanwesen des Tatverdächtigen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge einer Fahndung entdeckte die Polizei den 39-Jährigen in Günzburg und nahm ihn fest. "Er wird zudem aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes fachkundig betreut", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Eine Frau hatte per Notruf gemeldet, dass ein Mann angegeben habe, jemanden getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Die Kriminalpolizei habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

(dpa)