Wohnen im Freizeitpark: So lebt es sich in den Mitarbeiterunterkünften im Legoland

Es ist ein kleines internationales Dorf innerhalb von Günzburgs achtem Stadtteil, dem Legoland Deutschland Ressort: In 24 Gebäuden mit 500 Zimmern leben Menschen aus bis zu 60 Nationen. Gerade finden die letzten Arbeiten an und um die neuen Wohnungen statt, die der Freizeitpark-Betreiber zuletzt gebaut hat. In der Hochsaison werden die Zimmer alle voll belegt sein - und noch mehr Nachfrage wäre da. Denn seit seiner Eröffnung vor 23 Jahren, ganz besonders aber in den vergangenen zehn Jahren, ist Legoland kräftig gewachsen. Inzwischen sind hier zu Spitzenzeiten 2000 Menschen beschäftigt. Ein Bedarf an Mitarbeitenden, den die Region alleine ebenso wenig decken kann wie den Bedarf an Wohnraum für die Beschäftigten.

