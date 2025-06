Ausgezeichnete Gastronomie in der Region: Diese Restaurants erhalten Michelin-Sterne

Für einen Gastronomen sind sie wie der Oscar für Schauspieler: die Michelin-Sterne. Mit einem steigt man auf in die Riege der Spitzengastronomen, wird aufgenommen in die Fine-Dining-Szene. Ein zweiter gleicht einem Ritterschlag. Wer einen dritten ergattert, zählt damit zu den weltweiten Starköchen, zur kulinarischen Endstufe. Am Dienstagabend war es wieder so weit, in Frankfurt am Main vergab der Guide Michelin die begehrten Preise. 81 Restaurants im Freistaat wurden ausgezeichnet. Fünf mehr als vergangenes Jahr. München darf sich über ein zweites Drei-Sterne-Restaurant freuen, aber auch aus Augsburg, Neu-Ulm und Würzburg gibt es gute Neuigkeiten.

Guide Michelin: Alles begann mit einem Marketing-Gag

Dass der Guide Michelin ein Restaurantführer für die Feinsten der Feinen wird, war ursprünglich gar nicht angedacht: Als im Jahr 1900 die erste Ausgabe erschien, gab es noch keine Sterne. Das kleine Heft des Reifenherstellers Michelin war nur für Autofahrer, um diese zum Fahren zu animieren und mehr Reifen zu verkaufen. Erst die Einführung der Sterne im Jahr 1926 machte den Hotel- und Restaurantführer so richtig berühmt. Ein Restaurant mit einem Stern war laut dem Führer einen Stopp wert, zwei Sterne einen Umweg und drei Sterne eine eigene Reise. Das hat sich freilich mit den Jahren geändert – auch für einen Abend in einem „Einsterner“ muss man inzwischen ein kleines Vermögen einplanen.

Einer der Stars des Abends heißt Tohru Nakamura. Sein Laden, das „Tohru in der Schreiberei“ gleich am Münchner Marienplatz bekommt einen dritten Stern. Nakamura, der seinen Stil irgendwo zwischen japanischer und europäischer Küche verordnet, hat von den Besten gelernt: Martin Fauster, Joachim Wissler, Sergio Hermann – alle bekannte Spitzenköche. „Mit eigener Handschrift und feinfühliger Stilistik gelingt ihm eine äußerst spannende Verbindung von japanisch inspirierter und klassisch-französischer Küche“, schreiben die Restauranttester über Spitzenkoch Nakamura. Der 41-Jährige zieht damit nun gleich mit Jan Hartwig, der seine drei Sterne mit dem „Jan“, ebenfalls in München, verteidigen konnte. Auch Edip Sigl, der vergangenes Jahr zum ersten Mal drei Sterne erhielt, konnte dieses Niveau mit dem „Essenz“ im Chiemgau halten.

Michelin zeichnet „Nose&Belly“ aus: Augsburg hat ein neues Sterne-Restaurant

In Augsburg darf sich das „Nose & Belly“ über seinen ersten Stern freuen. Das kleine Restaurant von Chefkoch Hendrik Ketter in der Heilig-Kreuz-Gasse, das es seit 2020 gibt, wurde auch in der Vergangenheit schon von den Restauranttestern für seine regionale Küche gelobt. Nun hat Ketter den Sprung zum ersten Stern geschafft. Das „August“ in der Johannes-Haag-Straße verteidigt seine zwei Sterne und bleibt damit Spitzenreiter in Augsburg. Zusammen mit dem Restaurant „Alte Liebe“ und dem „Sartory“ schafft es die Stadt somit auf vier Sterne-Restaurants.

Das ist das neue Sterne-Restaurant in Neu-Ulm

Auch nach Neu-Ulm geht ein neuer Stern. Marco Langner und sein Team haben ihn sich in „Stephans Stuben“ erkocht. Auch ihn erwähnte schon der Guide Michelin 2024 wegen seiner „präzise zubereiteten“ und „kreativ modernen“ Gerichte, beispielsweise der „Sot-l‘y-laisse“, einem besonders delikaten Geflügelstück über der Keule (hierzulande auch als Pfaffenstückchen bekannt) oder einem roh-marinierten Staudensellerie „mit knackigem Biss“ und „toller Würze“.

In Würzburg feiert das erst 2024 eröffnete „Mizar“ seine Sterne-Premiere. Chefkoch Konstantin Kuntzsch, der schon dem „Speiseberg“ in Halle an der Saale zu einem Stern verhalf, konnte diese Leistung in der Stadt am Main wiederholen.

Guide Michelin: Auch der Sommelier-Award geht nach Bayern

Der Sommelier-Award geht nach Oberbayern: an Marie-Helen Krebs aus dem „Ikigai“ auf Schloss Elmau bei Krünn. „Mit fundiertem Fachwissen und auf angenehm ungezwungene, natürliche Art empfiehlt sie die passenden Weine zur kreativen, asiatisch-japanisch beeinflussten Küche von Christoph Rainer, die in diesem Jahr erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet ist“, teilt der Guide Michelin mit. „Die charmante Sommelière ist stets präsent, ohne aufdringlich zu sein – gerne geht sie auf Fragen ein und glänzt dabei mit Expertise.“

Bayernweit gibt es nun acht Zwei-Sterne-Restaurants, davon mit dem „August“ nur eines in Schwaben. Mit einem Stern wurden insgesamt 65 Restaurants im Freistaat bedacht, davon sechs in Schwaben und fünf im Allgäu. Seinen Stern behalten konnten neben dem „Lech-Line“ in Landsberg und dem „Wirtshaus Meyers Keller“ in Nördlingen die Restaurants „Karrisma“ und „Villino“ aus Lindau sowie das „Ess Attelier Strauss“ (Oberstdorf), das „Silberdistel“ (Ofterschwang) und das „Pavo“ (Pfronten). Drei weitere Restaurants, die nicht weit hinter der Baden-Württembergischen Landesgrenze liegen, können ihren Stern ebenfalls behalten: das „Hochzwei“ in Langenau sowie das „Bi Braud“ und das „Seestern“ in Ulm. (mit dpa)

3 Drei-Sterne-Restaurants in Bayern:

„Essenz“, Grassau

„Jan“, München

„Tohru in der Schreiberei“, München

2 Zwei-Sterne-Restaurants in Bayern:

„August“, Augsburg

„Pur“, Berchtesgaden

„Ikigai“, Krün

„Alois - Dallmayr Fine Dining“, München

„Atelier“, München

„Komu“, München

„Tantris“, München

„Obendorfers Eisvogel“, Neunburg vorm Wald

„Essigbrätlein“, Nürnberg

„Etz“, Nürnberg

„Gourmetrestaurant Dichter“, Rottach-Egern

„Oswald‘s Gourmetstube“, Teisnach

„Aura“, Wirsberg

1 Ein-Sterne-Restaurants in Bayern:

„Residenz Heinz Winkler“, Aschau im Chiemgau

„Soulfood“, Auerbach in der Oberpfalz

„Alte Liebe“, Augsburg

„Nose & Belly“, Augsburg

„Sartory“, Augsburg

„Schwingshackl Esskultur“, Bernried

„Solo Du“, Bischofswiesen

„Restaurant 271“, Burghausen

„Edl Eins“, Deggendorf

„Die Gourmet Stube“, Duggendorf

„Michaels Leitenberg“, Frasdorf

„Restaurant Karner“, Frasdorf

„Cheval Blanc“, Illschwang

„Christian‘s Restaurant - Gasthof Grainer“, Kirchdorf

„Laudensacks Gourmet Restaurant“, Bad Kissingen

„Leos“, Bad Kötzing

„La Boucherie“, Kreuzwertheim

„Lech-Line“, Landsberg am Lech

„Kreidenzeller Hof“, Langenzenn

„Karrisma“, Lindau

„Villino“, Lindau

„Mind“, Markt Indersdorf

„Das Marktrestaurant“, Mittenwald

„1804 Hirschau“, München

„Brothers“, München

„Gabelspiel“, München

„Les Deux“, München

„Mountain Hub Gourmet“, München

„Showroom“, München

„Sparkling Bistro“, München

„Tantris DNA“, München

„Werneckhof“, München

„Stephans Stuben“, Neu-Ulm

„Buchner Welchenberg 1658“, Niederwinkling

„Wirtshaus Meyers Keller“, Nördlingen

„Entenstuben“, Nürnberg

„Tisane“, Nürnberg

„Veles“, Nürnberg

„Waidwerk“, Nürnberg

„Wonka“, Nürnberg

„Zwei Sinn Meiers“, Nürnberg“

„Ess Atelier Strauss“, Oberstdorf

„Silberdistel“, Ofterschwang

„Marcel von Winckelmann“, Passau

„Gasthaus Jakob“, Perasdorf

„Pavo“, Pfronten

„Restaurant Alexander Huber“, Pleiskirchen

„Wachter Foodbar“, Prien am Chiemsee

„Aska“, Regensburg

„Ontra‘s Gourmetstube“, Regensburg

„Roter Hahn“, Regensburg

„Storstad“, Regensburg

„Mittermeier“, Rothenburg ob der Tauber

„Haubentaucher“, Rottach-Egern

„Restaurant Überfahrt“, Rottach-Egern

„Winzerhof Stahl“, Simmershofen

„Philipp“, Sommerhausen

„Aubergine“, Starnberg

„June“, Übersee

„Weinstock“, Volkach

„Johanns“, Waldkirchen

„Le Frankenberg“, Weigenheim

„Gasthof Alex“, Weißenbrunn

„Kuno 1408“, Würzburg

„Mizar“, Würzburg