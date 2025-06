Konzert-Premiere in der Allianz Arena: Alle Infos zu Guns‘n‘Roses in München

Die Band feiert runden Geburtstag, die Location eine Premiere: Seit 40 Jahren besteht Guns‘n‘Roses, „Paradise City“, „Sweet Child o‘Mine“ oder das Bob-Dylan-Cover „Knocking on Heavens Door“ wurden zu Welthits. Am heutigen Freitagabend, 20. Juni, ist die US-amerikanische Rockband in München zu Gast – wieder einmal, zuletzt spielte die Truppe um Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash 2022 in der bayerischen Hauptstadt. Und doch führt das Konzert die Band auf ungewohntes Terrain: Zum ersten Mal spielen sie ind er Allianz Arena im Münchner Norden. Denn dort findet nun zum ersten Mal überhaupt ein volles Konzert statt.

Dafür musste die Arena umgebaut, der Rasen aus- und die Zuschauerplätze und eine Bühne im Innenraum aufgebaut werden. In den kommenden beiden Jahren soll es noch weitere Musikveranstaltungen im Stadion des FC Bayern München geben, Grund dafür sind umfassende Renovierungsarbeiten im Olympiastadion. Das wird dafür bis 2027 gesperrt, der Stadtrat hat Konzerte in der Allianz Arena als Ausweichspielstätte für große Open Airs genehmigt. Beim ersten Anlauf nun von Guns‘n‘Roses werden 55.000 Fans im Stadion erwartet. Alles, was man zum Konzert wissen muss, findet sich hier:

Tickets

Ab 79 Euro wurden die Karten für das Konzert angeboten, die teuerste Kartenkategorie kostete 182,50 Euro. Wer allerdings noch kurzentschlossen zum Konzert möchte, braucht sehr viel Glück auf dem Zweitmarkt. Offiziell ist der Gig ausverkauft, nur noch vereinzelt werden Tickets zum Wiederverkauf angeboten. 22 Mal treten Guns‘n‘Roses auf ihrer Welttournee in rund zwei Monaten in Europa auf, darunter neben dem Konzert in München noch zwei weitere Mal in Deutschland. Das Konzert in Düsseldorf fand bereits am Mittwoch statt, auf dem Wacken-Festival in Schleswig-Holstein haben sich die Rocker für den 31. Juli angekündigt.

Anreise und Abreise

Sowohl mit der U-Bahn als auch mit dem Auto ist die Allianz Arena gut zu erreichen, Parkplätze finden sich in Fröttmanning unter anderem in größerer Zahl im Parkhaus des Stadions. Es wird jedoch empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Denn nach dem Konzert könnte es im Parkhaus zu Wartezeiten von bis zu zweieinhalb Stunden vor der Ausfahrt kommen. Die U6 hingegen verkehrt im Fünf-Minuten-Takt zum Stadion, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft mit. Da die Bahnen allerdings auch hier sehr voll werden könnten, empfiehlt sich eine frühzeitige Anreise.

Beginn und Vorband

Frühzeitig beginnt auch das Konzert. Schon am Morgen hat das Parkhaus geöffnet, tagsüber gibt es Programm auf der Esplanade. Um 18 Uhr soll dann die Vorband loslegen. Dabei handelt es sich in München um die kalifornische Rockband Rival Sons. Deren Album „Feral Roots“ platzierte sich 2019 etwa auf Platz 8 der deutsche Charts. Einlass ist ab 16 Uhr.

Besetzung

Obwohl von der Originalbesetzung von 1985 nur noch Leadsänger Axl Rose in der Band verblieben ist, dürfen Fans sich auf einige bekannte und beliebte Namen auf der Bühne in der Allianz Arena freuen. Natürlich ist Rose selbst dabei, aber auch Star-Gitarrist Slash, dessen Zylinder sein Erkennungszeichen ist, wird auf der Bühne stehen. Am Bass werden die beiden begleitet von Duff McKagan, Dizzy Reed und Melissa Reese spielen Keyboard und Richard Fortus die Rhythmsugitarre. Ein neues Gesicht in der Band ist Isaac Carpenter, der seit Tourbeginn Frank Ferrer als Schlagzeuger ersetzt. Er spielt allerdings bereits zuvor in einer Band von Bassist Duff McKagan.

Setlist

Gespannt erwarten die Fans, welche Lieder Guns‘n‘Roses in München spielen werden. Das Repertoire ist nach 40 Jahren Bandgeschichte umfangreich – weshalb mit einem langen Abend zu rechnen ist. Eröffnet werden dürfte das Konzert mit „Welcome to the Jungle“, als Abschluss ist „Paradise City“ zu erwarten. Zuletzt in Düsseldorf spielten Axl Rose und Kollegen folgende 32 Lieder, wie Nutzer es auf Setlist FM eingetragen haben:

Welcome to the Jungle

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Live and Let Die

Bad Obsession

Pretty Tied Up

It‘s So Easy

Yesterdays

Out ta Get Me

Slither

Coma

Absurd

Knockin‘ on Heaven‘s Door

You Could Be Mine

Double Talkin‘ Jive

Reckless Life

Estranged

Hard Skool

New Rose

Patience

Civil War

Happy Birthday to You

Slash Guitar Solo

Sweet Child o‘ Mine

Perhaps

November Rain

Catcher in the Rye

Wichita Lineman

Down on the Farm

The General

Nightrain

Paradise City

Erst kürzlich fand in der Allianz Arena in München das Champions-League-Finale statt. Seit 20 Jahren spielt hier der FC Bayern München.

Weitere Konzerte in der Allianz Arena

In der Allianz Arena wird es nach Guns‘n‘Roses noch weitere Konzerte geben – und erneut werden Weltstars im Stadion in Fröttmanning erwartet. Zuerst angekündigt worden war aber ein Konzert von Helene Fischer, und das weit im Voraus. Der Superstars des deutschen Schlager wird 2026 in der Arena auftreten. Davon abgesehen steht bislang nur ein weiterer Act fest, Linkin Park soll ebenfalls 2026 in München spielen. Weitere Konzerte sind noch nicht angekündigt.

Die genauen Daten für die bereits feststehenden Konzerte sind:

11. und 12. Juni 2026: Linkin Park (Tickets ab 83 Euro)

17. Juli 2026 (Tickets ab 71 Euro)