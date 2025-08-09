Eins im Zeugnis? Hier werden in Bayern gute Noten belohnt

Donnerstag war Zeugnistag in Bayern – und alle Einser-Schülerinnen und Schüler können sich nicht nur auf Lob, sondern auch auf besondere Aktionen im ganzen Freistaat freuen. Ihre Leistungen aus dem vergangenen Schuljahr werden etwa mit Gratisfahrten oder Gutscheinen belohnt. Bei einem Eishockeyverein gibt es sogar Freikarten – und ein Trostpflaster für die mit Fünfen oder Sechsen im Zeugnis. Ein Überblick:

1 Kostenloses Zugfahren am ersten Ferientag

Wie bereits in den vergangenen Jahren dürfen Schülerinnen und Schüler in Bayern am 1. August kostenlos Zug fahren. Dafür müssen sie statt einer Fahrkarte ihr Zeugnis oder eine Kopie davon und ihren Personal-, Kinder- oder Schülerausweis vorzeigen. Die Aktion gilt in allen Zügen des bayerischen Nahverkehrs, beteiligt sind die Bahngesellschaften Agilis, die Bayerische Regio Bahn (BRB), Averio und die DB Regio Bayern.

2 Freier Eintritt im Freibad

Im Freibad in Wertingen bekommen alle Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 18 Jahre, die in ihrem Zeugnis eine Eins oder Zwei haben, am Freitag, 1. August, freien Eintritt. Dazu müssen sie eine Kopie des aktuellen Zeugnisses an der Kasse vorzeigen. Mit Blick auf die schlechte Wettervorhersage schreibt die Stadt Wertingen auf ihrem Instagram-Account: „Wir haben den Termin schon vor zwei Wochen festgelegt, als noch von ‚der großen Hitzewelle‘ die Rede war. Wegen des Termins überlegen wir uns noch etwas...“ Auch in anderen Bädern, etwa in Donauwörth, gab es in den vergangenen Jahren vergleichbare Angebote. In Augsburg gibt es für Schülerinnen und Schüler sogar in den ganzen Sommerferien freien Eintritt – und das unabhängig von den Zensuren im Zeugnis.

3 Kostenloses Schifffahren für Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien

Mit Freifahrten auf allen Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee belohnt die bayerische Seenschifffahrt Einser-Schülerinnen und Schüler. Bis einschließlich 17 Jahre dürfen Schülerinnen und Schüler, die eine Eins im Jahreszeugnis vorweisen können und sich in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen befinden, kostenlos mit den Schiffen fahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Die Möglichkeit für Freifahrten besteht während der gesamten bayerischen Sommerferien, vom 1. August bis einschließlich 15. September, und darf beliebig oft genutzt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, die Schülerinnen und Schüler müssen nur das Originalzeugnis oder eine Kopie an der Schiffskasse vorlegen.

4 Gutscheine für eine gute Note in Deutsch

Die Buchhandelskette Thalia prämiert jeden und jede, der oder die die Note Eins im Fach Deutsch geschrieben oder sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um mindestens eine Note in Deutsch verbessert hat: Dafür gibt es einen Gutschein über fünf Euro. Dafür müssen Schülerinnen und Schüler mit ihrem aktuellen Zeugnis und dem Zeugnis des vorherigen Schuljahres in eine Thalia-Filiale kommen, heißt es auf der Website des Unternehmens. Gutscheine gibt es, solange der Vorrat reicht. Sie sind bis zum 30. September 2025 und gelten für alle Sortimente außer preisgebundene Artikel.

5 Ein Euro für jede Eins und jede Zwei bei Elektrogroßhändlern

Bei Mediamarkt und Saturn werden auch Schülerinnen und Schüler, deren beste Zeugnisnote eine Zwei ist, belohnt. Für jede Eins und jede Zwei im Jahreszeugnis gibt es einen Euro als Gutschein, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Schülerinnen und Schüler müssen dafür mit ihrem Originalzeugnis zum jeweiligen Markt kommen. Wer 13 Jahre oder jünger ist, muss von einem Elternteil begleitet werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Information rechnen dann die Noten in Euro um und stellen den Gutschein aus. Dieser muss aber auch am selben Tag eingelöst werden. Es gibt keinen Mindesteinkaufswert. Die Aktionstage, an denen man einen Gutschein erhalten und einlösen kann, sind in Bayern der 31. Juli, der 1. August und der 2. August.

6 Bis zu 30 Euro Rabatt im Möbelhaus für ein gutes Zeugnis

Bei Möbel Höffner, mit Filialen in München und Nürnberg, gibt es für jede Eins im Zeugnis fünf Euro Rabatt, bis zu einem Maximum von 30 Euro. Die Aktion gilt pro Kind und Zeugnis, heißt es auf der Website des Unternehmens, und die Kinder müssen Mitglieder Höffi Kids Club sein (die Mitgliedschaft ist kostenlos). Nicht gültig seien Berufsschulzeugnisse. Die Gutscheine aus der Zeugnisaktion dürfen nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen eingesetzt werden und sind nicht einlösbar im Onlineshop und im Restaurant. Sie gelten nur für Neukäufe und eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Aktion findet am Freitag und Samstag in der Woche statt, in der die Zeugnisse im jeweiligen Bundesland vergeben werden. Für Bayern bedeutet das am 1. und 2. August. Die Gutscheine sind dann bis zum letzten Ferientag des Bundeslands mit den spätesten Ferien einlösbar, also bis zum 15. September.

7 Freikarte für die kommende Eishockeysaison – auch bei schlechten Noten

Fans der Eisbären Regensburg mit einer Eins im Zeugnis erhalten eine Freikarte für ein Heimspiel ihrer Mannschaft in der kommenden Saison 2025–2026. Um diese zu erhalten, müssen die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 31. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, zum Eingang West der Donau Arena Regensburg kommen und ihr Zeugnis mitbringen, teilt der Verein auf Facebook mit. Auch Erstklässlerinnen und Erstklässler können mitmachen. Falls sie noch keine Noten, aber eine besonders gute schriftliche Bewertung bekommen haben, zähle das genauso. Auch Schülerinnen und Schüler, die nicht gut abgeschnitten haben und eine Fünf oder Sechs im Zeugnis haben, bekommen eine Freikarte. „Als Trost, als Ermutigung, als Zeichen, dass wir an euch glauben.“

Sie kennen noch eine Aktion? Dann schreiben Sie uns eine Mail an online-redaktion@augsburger-allgemeine.de.