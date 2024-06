Polizisten mit gezogenen Waffen stoppen Mann mit Messer

Mit gezogenen Dienstwaffen haben Polizisten in der Nähe von München einen Mann mit einem Messer gestoppt.

Der 80-Jährige habe psychisch auffällig gewirkt, teilte die Polizei am Montag mit. Deshalb sei er nach dem Vorfall in Haar (Landkreis München) am Freitag in einer Klinik mit psychologischer Betreuung untergebracht worden. Verletzt wurde bei dem Einsatz demnach niemand. Der Mann habe das Messer nach der dritten Aufforderung abgelegt - wobei er desorientiert wirkte.

Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie am Freitag demnach auch eine ungeladene Schusswaffe und Munition. Eine Erlaubnis für den Besitz einer solchen Waffe hatte der Mann nicht. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Beleidigung angezeigt. Woher er die Schusswaffe hatte, blieb zunächst unklar.

(dpa)