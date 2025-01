Habecks Porträt auf dem Siegestor: Was ist die Revanche?

Politik, das dürfte sich herumgesprochen haben, ist keine Veranstaltung für Chorknaben, denen die Regeln des Anstands ein ehernes Gesetz sind. Wer wirklich hervortreten will, muss als Solist glänzen, notfalls auch jenseits der Schmerzgrenze. Diese Erkenntnis hat schon manch bemerkenswerte Darbietung gezeitigt. Die jüngere Geschichte der Republik kennt singende Bundespräsidenten ebenso wie Ministerpräsidenten, die sich an weihnachtlichem Liedgut versuchen. Doch man muss nicht einmal singen, um Aufsehen zu erregen.

Projektion mit Habecks Bild auf dem Siegestor in München

Das hat jetzt der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck ausgerechnet in München gezeigt beziehungsweise zeigen lassen. In Bayerns Hauptstadt war Habecks Porträt Freitagnacht in einer großen Projektion auf dem Münchner Siegestor zu sehen, was ein Bußgeld-Verfahren und einige Aufregung zur Folge hatte. Der Grünen-Chef auf dem Triumphbogen aus dem 19. Jahrhundert ist für CSU-Generalsekretär Martin Huber sogar ein Skandal, er sprach von „grüner Arroganz“. Vielleicht war der CSU-Wahlkampfmanager aber auch nur neidisch, weil er nicht selbst auf die Idee gekommen ist, seinen Chef Markus Söder so in Szene zu setzen.

Doch der Wahlkampf lässt ja noch Zeit für eine Revanche. Möglich wäre etwa ein Konzert mit den zehn schönsten Wahlkampfschlagern der Union, vorgetragen vom eingespielten Duo Friedrich&Markus. Dass die beiden dabei nicht immer den gleichen Ton treffen, sollte niemanden wundern – sie sind schließlich keine Chorknaben.