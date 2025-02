Verdächtiges Paket löst großen Polizeieinsatz aus

Ein Paket unbekannter Herkunft hat einen stundenlangen Polizeieinsatz in der Forchheimer Innenstadt ausgelöst. Am Vormittag habe ein Zeuge das Paket in einem Hauseingang gesehen und als verdächtig empfunden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die Polizei sperrte den Bereich in der Hauptstraße vorsorglich ab und evakuierte zehn Bewohner der umliegenden Häuser.

Spezialisten der Polizei und Berufsfeuerwehr München untersuchten, ob das Paket gefährlich ist. Gegen 15.30 Uhr gaben sie den Angaben zufolge Entwarnung. Das Paket habe keinen Sprengstoff oder sonstiges Gefahrgut enthalten. Nun ermittle die Kriminalpolizei Bamberg routinemäßig wegen Verdachts auf Bedrohung, sagte die Polizeisprecherin. Einen Drohbrief oder Ähnliches habe es nicht gegeben. Insbesondere wollen die Ermittler herausfinden, woher das Paket kam.