Freundin gewürgt - 60-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Ein Mann soll in Hof seine Lebensgefährtin mehrfach körperlich angegriffen und dabei gewürgt haben. Wegen Verdachts auf versuchten Totschlag sitze der 60-Jährige nun in Untersuchungshaft, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Die 51 Jahre alte Frau sei durch die Attacken am Dienstag in der gemeinsamen Wohnung des Paares an Hals und Oberkörper leicht verletzt worden.

Den Ermittlern zufolge war der Sohn der Frau mit in der Wohnung und rief eine Nachbarin zu Hilfe. Diese habe dann die Polizei verständigt. Während sich mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte auf dem Weg zum Einsatzort befanden, sei der mutmaßliche Gewalttäter geflüchtet. Einige Stunden später habe er sich dann selbst der Polizei gestellt. Am Mittwoch erließ ein Ermittlungsrichter den Angaben zufolge Haftbefehl gegen den Mann.