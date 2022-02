Haftbefehl wegen Brandstiftung an Bayernpartei-Auto

Im Fall der Brandstiftung an einem Auto der Bayernpartei in Kitzingen ist am Samstag ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27-Jährigen ergangen.

Im Fall der Brandstiftung an einem Auto der Bayernpartei in Kitzingen ist am Samstag ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27-Jährigen ergangen. Das Amtsgericht Würzburg habe dies mit dem dringenden Tatverdacht der besonders schweren Brandstiftung begründet, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mit. Der Haftbefehl sei aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Der 27-Jährige hatte demnach zuvor eingeräumt, den Wagen vorsätzlich und aus einer politischen Motivation heraus in Brand gesetzt zu haben.

Das Auto war vergangene Woche vor der Geschäftsstelle der Bayernpartei in Flammen aufgegangen. Am Wrack hatten Ermittler Überreste eines Brandbeschleunigers nachweisen können. Am Freitag nahmen sie dann nach Angaben der Polizei den jungen Mann in seiner Wohnung vorläufig fest und stellten auch mögliche Beweismittel sicher.

