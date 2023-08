Gardasee

09:01 Uhr

Hagel-Drama am Gardasee: Urlauber müssen noch Wochen auf ihre Fahrzeuge warten

In solchen Sammelstellen werden die beschädigten Autos untergebracht, die nach den Unwettern nicht mehr fahrtauglich sind. Allein von ADAC-Mitgliedern sind es über 1000 Fahrzeuge.

Plus Ein Unwetter in Norditalien hat Tausende Autos und Wohnwägen beschädigt. Urlauber mussten ihr Fahrzeug zurücklassen. Der Rücktransport läuft – wund wird dauern.

Von Felix Gnoyke

Riesige Hagelkörner, Orkanböen, Starkregen: Norditalien ist Ende Juli von einem schweren Unwetter heimgesucht worden. Zurück blieb ein Bild der Zerstörung – vor allem am Gardasee. Zahlreiche Autos, Wohnwagen oder Wohnmobile wurden durch golf- bis tennisballgroße Hagelkörner schwer beschädigt, etliche Windschutzscheiben gingen zu Bruch. Der ADAC schätzt, dass insgesamt mehr als 30.000 Fahrzeuge vom Unwetter betroffen waren. Viele Gardasee-Urlauber mussten ihre Autos zurücklassen und die Heimreise mit anderen Verkehrsmitteln antreten. Bis die defekten Fahrzeuge wieder bei ihren Besitzern sind, kann es allerdings noch Wochen dauern.

In sogenannten Sammelstellen sind die beschädigten Autos untergebracht, die nach den Unwettern nicht mehr fahrtauglich sind. Zerbeulte Karosserien, kaputte Windschutzscheiben, riesige Dellen in Dächern – die Schadensliste ist lang. Allein von ADAC-Mitgliedern sind es über 1000 Fahrzeuge, bei denen eine schnelle Reparatur nicht möglich war. Sie wurden für den Rücktransport vorbereitet. Konkret heißt das: "Viele, viele Bänder Klebeband mussten dran glauben", erklärt Thomas Biersack, Unternehmenssprecher des ADAC-Wirtschaftsunternehmens ADAC SE. Damit wurden hauptsächlich die Schäden an den Scheiben überklebt, sodass diese nicht beim Transport zerbersten.

