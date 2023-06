23-Jähriger tot aus Stausee in Niederbayern geborgen

In Bayern wurde ein junger Mann tot aus einem Stausee geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ist er ertrunken. Es stellt sich die Frage nach dem "warum"?

In Niederbayern wurde ein 23-Jähriger von Rettungskräften tot aus einem Stausee geborgen. Das gab die Polizei bekannt. Demnach befand sich der Mann am späten Donnerstagnachmittag auf einem Boot in der Mitte eines Sees bei Haidmühle. Der Ort liegt im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau.

Haidmühle: Mann tot aus Stausee geborgen – Polizei geht von Unfall aus

Nach ersten Erkenntnissen ist der junge Mann ertrunken. Ob der 23-Jährige vom Boot gefallen oder gesprungen ist, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, schließen aber auch andere Szenarien nicht aus.

Zeugen hatten der Polizei von einer Person berichtet, die im See untergegangen sei.

