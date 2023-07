Ist die private Haltung von Löwen in Bayern erlaubt?

In Berlin oder Brandenburg ist offenbar ein Löwe entlaufen. Womöglich stammt er aus privater Haltung. Ob eine solche verboten ist, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.

Ein entlaufenes Raubtier – vermutlich eine Löwin – hält seit Donnerstagnacht Bevölkerung und Polizei in Berlin und Brandenburg in Atem. Noch immer ist unklar, wo sich das Tier aufhält und woher es stammt. Kein Zoo, Tierpark, Zirkus und auch keine Tierschutzeinrichtung vermisst einen Löwen. Das Tier könnte aus einer privaten Haltung stammen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In Berlin ist die Haltung von Wildtieren zwar verboten, doch in Brandenburg gibt es keine spezielle Regelung neben der Bundesartenschutzverordnung. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist in Brandenburg die Haltung von 23 Löwen angemeldet. Dabei handle es sich um drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und eine private Haltung.

Haltung von Großkatzen: Rechtslage in Deutschland

In Deutschland ist die private Haltung von Großkatzen nicht grundsätzlich verboten. In sieben der 16 Bundesländer ist es erlaubt, einen Löwen oder Tiger im Garten zu halten, wenn die Haltung den Richtlinien entspricht. Voraussetzungen sind auch die Anmeldung beim Veterinäramt und der Nachweis bei der Baubehörde, dass es ein entsprechendes Gehege für die Tiere gibt. Die Mindestanforderungen sind bundesweit gleich und im Säugetiergutachten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft festgelegt. Bei den Anforderungen handelt es sich jedoch nur um Richtlinien, die die Veterinärbehörden, Bundesländer und Kommunen unterschiedlich streng ausgelegen können.

Für einige Tierarten, wie auch für Löwen, gibt es in den einzelnen Bundesländern Gefahrtierverordnungen. Die Regelungen entscheiden sich von Land zu Land. Private Halter müssen sich offiziell bei den zuständigen Behörden die Genehmigung zur privaten Tigerhaltung einholen und diese auch über Änderungen im privaten Bestand informieren.

Auch der Handel ist mit Löwen und Tigern ist in der EU erlaubt, solange die Tiere keine illegalen Wildfänge sind, sondern aus der Zucht stammen. Privatpersonen aus Deutschland können laut der Tierrechtsorganisation Peta in europäischen Nachbarländern an Wildtiere kommen. In manchen Ländern werden sie auch an unerfahrene Halter verkauft. Bei der Einfuhr könnten Behörden prüfen, ob die Tierart unter besonderem Schutzstatus des Washingtoner Artenschutzabkommens steht. Ist das der Fall, müssen entsprechende Herkunftsnachweise vorgelegt und das Tier gemeldet werden. Im Internet werden immer wieder illegale Wildfänge zu relativ geringen Preisen verkauft, obwohl sie unter Schutzstatus stehen. Wer sich auf ein solches Geschäft einlässt, macht sich unter Umständen strafbar und muss mit Strafen rechnen.

Großkatzen: Darf man in Bayern einen Löwen halten?

In Bayern ist die private Haltung von Wildtieren nicht verboten. Wer zuhause ein "gefährliches Wildtier" halten will, benötigt dafür eine Erlaubnis der Gemeinde. Als "gefährlich" gilt ein Tier laut dem Bayernportal, "wenn der Umgang mit ihnen wegen der ihnen eigentümlichen Veranlagungen oder Verhaltensweisen zu Verletzungen oder Schäden führen kann". Auch Löwen fallen unter diese Bezeichnung.

Lesen Sie dazu auch

Die Gemeinden entscheiden nach strengen Maßnahmen. Das Ergebnis kann auch vom Nachweis des Bestehens einer besonderen Haftpflichtversicherung abhängig gemacht werden. Die Erlaubnis zur Haltung von Großkatzen wird erteilt, wenn der Antragsteller:

ein berechtigtes Interesse nachweist

gegen seine Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen

Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz nicht entgegenstehen

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art ohne die erforderliche Erlaubnis hält oder die mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen nicht erfüllt, muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Diese kann bis zu zehntausend Euro betragen.