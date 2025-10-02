Handwerker bei Hammer-Angriff auf Baustelle schwer verletzt

Nach Hammerschlägen auf die Köpfe von zwei Kollegen wird gegen einen Handwerker einer Baustelle in München wegen versuchter Tötung ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Opfer schwer verletzt, seien aber nicht in Lebensgefahr.

Die 32 und 52 Jahre alten Männer waren laut Polizei gerade im Pausenraum der Baustelle, als der 50 Jahre alte Tatverdächtige unvermittelt an sie herantrat und mit dem Hammer auf sie einschlug. Die Angegriffenen konnten flüchten. Andere Arbeiter hielten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 50-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Der Mann sollte dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.