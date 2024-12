Balingen nach Sieg gegen Coburg im Pokal-Halbfinale

Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten steht nach einem Sieg gegen den HSC 2000 Coburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale um den deutschen Handball-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr setzte sich nach Verlängerung mit 38:33 (30:30, 15:17) beim Liga-Rivalen durch. Der bis dato letzte Zweitligist in der Vorschlussrunde war 1998 der TuS Schutterwald.

Beide Mannschaften lieferten sich ein enges und spannendes Spiel. Balingen schaffte 20 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 30:30. In die Verlängerung startete der Bundesliga-Absteiger mit einem 5:0-Lauf und sorgte so für die Vorentscheidung.

Halbfinale wird schon am Donnerstag ausgelost

Die drei weiteren Teilnehmer des Final Four am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln werden am Donnerstag ermittelt. Den Auftakt machen die Rhein-Neckar Löwen gegen den ThSV Eisenach und der THW Kiel gegen den VfL Gummersbach (beide 19.00 Uhr/Dyn). Im Anschluss an die Partie der MT Melsungen gegen die SG Flensburg-Handewitt (20.00 Uhr/Dyn) werden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost.