Auto rollt Richtung Fußgängerzone: Zwei Kinder verletzt

Ein Auto ist in Oberbayern in Richtung einer Fußgängerzone gerollt und hat dabei zwei Kinder gestreift und verletzt. Ein 87-Jähriger hatte das Auto zuvor am Straßenrand abgestellt, aber vergessen die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rollte das Fahrzeug los.

Die Beifahrerin, die am Mittwoch noch im Auto saß, griff das Lenkrad. Sie wollte verhindern, dass das Auto in eine belebte Fußgängerzone in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) rollt. Beim Ausweichmanöver erfasste das Auto die beiden Kinder im Alter von elf und 13 Jahren. Kurz darauf konnte die Beifahrerin das Auto stoppen.

Die Kinder kamen in eine Klinik. Gegen den 87-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.