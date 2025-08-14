Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Handbremse nicht angezogen: Auto rollt Richtung Fußgängerzone: Zwei Kinder verletzt

Handbremse nicht angezogen

Auto rollt Richtung Fußgängerzone: Zwei Kinder verletzt

Ein Senior stellt sein Auto am Fahrbahnrand ab, zieht aber die Handbremse nicht an. Das Auto rollt in Richtung einer belebten Fußgängerzone. Seine Beifahrerin greift ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt gegen den 87-Jährigen. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt gegen den 87-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Auto ist in Oberbayern in Richtung einer Fußgängerzone gerollt und hat dabei zwei Kinder gestreift und verletzt. Ein 87-Jähriger hatte das Auto zuvor am Straßenrand abgestellt, aber vergessen die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rollte das Fahrzeug los.

    Die Beifahrerin, die am Mittwoch noch im Auto saß, griff das Lenkrad. Sie wollte verhindern, dass das Auto in eine belebte Fußgängerzone in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) rollt. Beim Ausweichmanöver erfasste das Auto die beiden Kinder im Alter von elf und 13 Jahren. Kurz darauf konnte die Beifahrerin das Auto stoppen.

    Die Kinder kamen in eine Klinik. Gegen den 87-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden