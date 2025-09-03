Schlägerei mit Dönerspieß wegen zugeparkter Zufahrt

Ein Streit um eine zugeparkte Zufahrt hat in Bayreuth zu einer Schlägerei mit einem Dönerspieß und einer Metallstange geführt. Ein Lieferant eines Dönerladens habe mit seinem Wagen zu dem Betrieb fahren wollen, teilte die Polizei mit. Als er wegen des dort stehenden Fahrzeugs eines 18-Jährigen und eines 28-Jährigen nicht weiterkam, sei es am Montag zum Streit gekommen – und die Lage sei unter anderem wegen einer Sprachbarriere zwischen den Kontrahenten eskaliert.

Die drei Männer hätten sich zunächst mit Fäusten geschlagen, später seien dann auch ein Dönerspieß des Lieferanten und eine Metallstange als Waffen verwendet worden. Der Lieferant wurde wegen seiner Verletzungen laut Polizei in einem Bayreuther Krankenhaus behandelt, seine beiden Kontrahenten seien an Ort und Stelle medizinisch versorgt worden. Gegen die drei Männer werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.