Was passiert, wenn man am Warntag das Handy ausgeschaltet hatte?

Heute, am Donnerstag, 11. September, war es wieder so weit: In Deutschland schrillten um elf Uhr die Sirenen und die Handys. Zum bundesweiten Warntag wurden bestehende Warnsysteme unter realistischen Bedingungen getestet. Dabei wurde eine Testwarnung über verschiedene Kanäle ausgespielt. Ein wichtiger Teil dieses Systems sind Warnungen direkt auf dem Smartphone, etwa über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder Warn-Apps wie „NINA“. Aber was passiert, wenn man sein Smartphone zum Warnzeitpunkt ausgeschaltet hatte?

Wer am Donnerstag um 11 Uhr – zum Zeitpunkt, an dem der Probealarm losgeht – sein Handy ausgeschaltet hatte, erhielt keine Probewarnung. Gleiches gilt auch, wenn sich das Gerät im Flugzeugmodus befindet oder sich die Person gerade in einem Funkloch aufhielt. Das gilt nicht nur für einen Probealarm, sondern auch für einen echten Alarm.

Über die Einstellungen kann der Cell Broadcast auf dem Smartphone ausgeschaltet werden

Damit ein Handy eine Warnung über Cell Broadcast erhalten kann, muss es eingeschaltet und nicht im Flugmodus sein und ein Betriebssystem-Update für Android (Google) ab Version 11 oder iOS (Apple) ab Version 16.1 muss installiert sein. Einige ältere Geräte können den Cell Broadcast nicht empfangen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf seiner Website eine Liste zusammengestellt, welche älteren Geräte empfangsfähig sind.

Wer vom Cell Broadcast gar nicht gestört werden will, kann diesen auch über die Einstellungen auf dem Smartphone ausschalten. Diese Möglichkeit ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sich dort auch echte Warnungen ausschalten lassen.

Cell-Broadcast-Einstellungen auf dem iPhone: Öffnen Sie die Geräteeinstellungen

Wählen Sie Mitteilungen

Scrollen Sie an das untere Ende des Bildschirms

Unter Cell Broadcast Alerts oder Cell Broadcast-Warnungen können Sie die Einstellungen vornehmen

Cell-Broadcast-Einstellungen auf Android-Geräten: Öffnen Sie die Geräteeinstellungen

Wählen Sie den Menüpunkt Benachrichtigungen

Wählen Sie Erweiterte Einstellungen

Unter Notfallwarnungen können Sie die Einstellungen vornehmen

Da Warn-Apps wie „NINA“ wie andere Apps heruntergeladen und installiert werden müssen, erhalten nur Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer eine Warnung, die auch die App installiert haben.