Blitzer gegen Handys am Steuer? So kontrolliert die Polizei in der Region

Schnell noch die letzte Whatsapp-Nachricht checken, kurz in die Stauinfos gucken oder die Playlist wechseln: Tausende Autofahrer sind mit dem Smartphone am Steuer auf Bayerns Straßen unterwegs. Sie riskieren damit nicht nur einen Unfall, sondern auch das eigene Leben, sagt Magdalena Buchmiller, Polizeioberkommissarin in Kempten. „Es ist manchmal nur ein Augenblick, der sich nicht auf die Straße richtet.“ Und doch schon einer zu viel: „Genau diese Sekunden fehlen in der Reaktionszeit, wenn das Auto plötzlich in den Gegenverkehr gerät, weil die Kurve nicht erkannt wird.“

Handy am Steuer: Tausende Verstöße gegen das Handyverbot allein in Südschwaben

Allein im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West verzeichnen Buchmiller und ihre Kollegen jedes Jahr zwischen 5500 und 7500 Verstöße gegen das Handyverbot. Und das seien nur die Fälle, die von Polizeistreifen und bei Kontrollen geahndet werden. Insgesamt geht die Polizei von einer weit höheren Zahl aus, denn Smartphones am Steuer sind nur schwer nachzuweisen, erklärt die Polizistin. „Bei Unfällen ist der genaue Hergang oft unklar: Kaum ein Autofahrer gibt zu, dass er am Handy gespielt hat. Viele sagen, sie waren kurz abgelenkt oder die Sonne hätte sie geblendet.“

Anhand von Unfallstatistiken ist das Problem der Handys am Steuer daher kaum zu bewerten. Viele Fälle gehen in den Zahlen der „Unfälle durch Ablenkung“ auf. Und die sind im vergangenen Jahr um 17 Prozent gestiegen, nämlich auf 3525 Fälle bayernweit. 14 Menschen sind 2024 bei Ablenkungsunfällen im Freistaat ums Leben gekommen, 1470 wurden verletzt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigte angesichts der Verkehrsunfallstatistik an, dass das Thema Ablenkung 2025 ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit ist.

Kontrollen in Rheinland-Pfalz: Handy-Blitzer ahnden Ablenkung am Steuer

Autofahrer, die während der Fahrt auf ihr Handy schauen, begehen in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit. Der Bußgeldkatalog sieht ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg vor. Werden durch den Handynutzer am Steuer andere gefährdet, erhöht sich die Buße auf 150 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Entsteht durch die Ablenkung am Handy ein Sachschaden, so sind sogar 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot vorgesehen. Fahranfänger riskieren zudem eine Verlängerung ihrer Probezeit und ein Aufbauseminar. Und kommt es zum Unfall mit Personenschaden, ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung möglich – dann können eine Strafanzeige und eine härtere Strafe drohen.

Kann schnell zur Gefahr werden: das Handy am Steuer. Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Was die Kontrolle des Handyverbots im Verkehr angeht, sind andere Bundesländer einen Schritt weiter. Denn technische Hilfsmittel zur Ahndung von Verstößen gibt es bereits. Nach erfolgreichen Pilotprojekten führt die Polizei in Rheinland-Pfalz flächendeckend Spezialkameras ein. Die „Monocam“ aus den Niederlanden erkennt mithilfe von Künstlicher Intelligenz im fließenden Verkehr, wenn Fahrer während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzen. Im Verdachtsfall löst die Kamera automatisch aus und macht ein Foto. Danach bewerten geschulte Kräfte der Polizei die Aufnahmen, bevor sie einen Bußgeldbescheid an die betroffenen Verkehrssünder senden.

Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz: Polizei in Bayern verfolgt Einführung mit Interesse

Bayern plant derzeit noch nicht, Spezialkameras zur Überwachung des Handyverbots am Steuer einzusetzen. Das Bayerische Innenministerium will aber die Entwicklungen im Bereich der technischen Verkehrsüberwachung beobachten. Mit Interesse verfolgen auch die Kemptener Polizeioberkommissarin Magdalena Buchmiller und ihre Kollegen, wie sich die Kontrollen mit Spezialkameras in anderen Bundesländern bewähren: „Es wird sich zeigen, wie gut das funktioniert oder wie fehlerbehaftet sowas ist.“ Technische Möglichkeiten zur Überwachung gäbe es viele. „Ob und wie wir sie einsetzen, ist auch eine politische Frage, die im Innenministerium geklärt wird.“

Ob mit KI und Kameras oder mit Polizeistreifen – der Bedarf zu weiteren Kontrollen ist aus Sicht von Buchmiller auf jeden Fall gegeben. Denn das Phänomen werde nicht weniger: „Wenn wir Verstöße ahnden, schaffen wir ein Bewusstsein dafür, dass Handys am Steuer gefährlich sind. Das ist gut so, aber da müssen wir weiter dranbleiben, um Unfälle zu verhindern.“