Verwechslung an Kasse: Frau behält fremdes Handy

Eine Kassiererin hat ein vergessenes Handy in einem Warenhaus in Memmingen an die falsche Frau ausgehändigt. Doch anstatt auf den Fehler aufmerksam zu machen, nahm die vermeintliche Besitzerin das Mobiltelefon dankend an sich, wie die Polizei mitteilte.

Eine 22-jährige Kundin hatte nach dem Bezahlen demnach ihr Handy an der Kasse liegen gelassen. Eine Angestellte wollte ihr das Telefon bringen und eilte ihr nach. Sie verwechselte die Kundin und gab das Mobiltelefon einer Unbeteiligten. Die bedankte sich und steckte das Handy in ihre Handtasche.

Kurze Zeit später kam die echte Besitzerin wieder und die Verwechslung wurde aufgedeckt. Die vermeintliche Besitzerin war noch auf dem Parkplatz, bestritt aber zunächst den Vorfall.

Die inzwischen alarmierte Polizei durchsuchte die Frau und konnte das Handy ausfindig machen. Der Flugmodus zur Verhinderung eines Anrufs war laut den Angaben der Polizei schon aktiviert worden. Gegen die vermeintliche Besitzerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.