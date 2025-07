Verletzte schleppt sich für Hilfe nach Unfall 600 Meter weit

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Wildunfall im Landkreis Donau-Ries schwer verletzt worden. Die Frau schleppte sich Polizeiangaben zufolge rund 600 Meter weit zu Fuß voran, ein vorbeifahrender Lastwagenfahrer fand sie, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.

Ein Reh war laut Polizei nachts unvermittelt auf die Kreisstraße in Harburg gelaufen. Beim Ausweichen geriet der Wagen der Frau ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben und kam in einem Feld zum Liegen. Mit schweren Verletzungen befreite sich die 22-Jährige aus dem Raum Ingolstadt aus dem Fahrzeugwrack. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Straße war zeitweise gesperrt.