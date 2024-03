Brand in Spielzeuglager: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle für Spielzeug in Unterfranken ist laut Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, mussten mehrere Menschen aus angrenzenden Häusern und Büroräumen am Montag wegen des Feuers in Ebern (Landkreis Haßberge) in Sicherheit gebracht werden. Nachdem der Brand gelöscht war, hätten die Betroffenen wieder zurück in die Gebäude gehen können. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kripo ermittelte zur Brandursache.

(dpa)