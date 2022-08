Psychisch kranker Mann randaliert nackt mit Eisenstange

Ein psychisch kranker Mann hat am Dienstag in Unterfranken mit einer Eisenstange die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen.

Der Mann aus Knetzgau (Landkreis Haßberge) randalierte zuerst in seiner Wohnung und ging anschließend nackt auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort soll er sich an allem abreagiert haben, was ihm in den Weg kam. Ein Gartenzaun, eine Holzbank und eine Hausfassade wurden demoliert. Bei mindestens fünf parkenden Autos schlug er die Scheiben ein oder sprang auf die Motorhaube.

Als die Polizei eintraf, war der Mann weiterhin aggressiv. Die Beamten mussten ihn mit Pfefferspray überwältigen. Wegen seiner offensichtlichen psychischen Erkrankung wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der Schaden soll mehr als

10 000 Euro betragen.

(dpa)