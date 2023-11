Verfolgungsjagd nach Streit endet vor Polizeirevier

Mehrere Autos haben sich im unterfränkischen Haßfurt eine Verfolgungsjagd geliefert, die erst vor einem Polizeirevier beendet worden ist.

Grund dafür soll ein Streit ausgelöst durch eine Beleidigung gewesen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bereits am Dienstag soll der Streit auf dem Parkplatz eines Möbelhauses ausgebrochen sein. Als der 19-Jährige, dem die Beleidigung vorgeworfen wird, den Parkplatz verlassen wollte, folgten seine Kontrahenten ihm. In drei Fahrzeugen versuchten sie den 19-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Dabei kam es den Angaben zufolge möglicherweise zu Verkehrsdelikten. Der 19-Jährige fuhr daraufhin zur Polizei und die Beamten kontrollierten die drei Fahrer der anderen Autos.

