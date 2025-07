Beste Zeit, beste Gegend, beste Ferien: Hat Bayern mit den späten Sommerferien nur Vorteile?

Von hier aus kann der Sommer nicht mehr weit sein. Draußen prasselt der Regen unerbittlich an diesem Spätjuli-Tag, drinnen, im Reisebüro Sigel in Donauwörth, kann man sich die schönste Zeit des Jahres zumindest bildlich vorstellen. In der einen Ecke des Ladens grinst Robbie Williams auf einem mannshohen Pappaufsteller von Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Und hinter dem Schreibtisch von Christian Sigel blickt man auf Meer, Strand und Wegweiser mit Namen, die südländische Leichtigkeit verheißen – Lima, Porto Alegre, Seychellen, Santo Domingo.

So weit weg muss es für Stefan und Conny Dollinger gar nicht gehen. Eine Woche Badeurlaub, irgendwo am Mittelmeer und das in den Sommerferien – so haben die zwei sich das vorgestellt. „Puh!“, meint Christian Sigel und fragt, was beiden wichtig ist. „Ein schöner Strand, klares Meer. Und All-inclusive oder Halbpension“, meint sie. Er sagt: „Wir haben drei Kinder – zwölf, elf und sieben Jahre alt. Für die muss halt auch was geboten sein.“ Sigel schiebt den Kalender über den Tisch. Die Dollingers grübeln über den gelb markierten Wochen zwischen Ende Juli und Mitte September. Lieber erst zum Ende der Sommerferien? Oder besser gleich Anfang August? Reisefachmann Sigel winkt ab. „Lieber nicht. In den ersten zwei Augustwochen hat die ganze Welt Ferien. Da ist es überall voll.“

Wenn in Bayern die Sommerferien beginnen, sind sie woanders fast vorbei

Tatsächlich ist es ja so: Wenn nun in Bayern das Schuljahr endet, sind eine Woche lang alle 16 Bundesländer zeitgleich im Ferienmodus. Trotzdem ist das mit der schulfreien Zeit hierzulande so eine Sache. Und erst recht mit der Frage, wer wann in die großen Ferien gehen darf. Alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg wechseln sich beim Ferienstart ab. Das soll unter anderem dazu dienen, den Reiseverkehr und die Nachfrage nach Ferienunterkünften zu entzerren. Bayern und Baden-Württemberg dagegen dürfen immer als Letztes in die Ferien gehen. Darüber ist zuletzt wieder sehr hitzig debattiert worden. Von politischer Sommerpause und Urlaubs-Entspanntheit war nichts mehr zu spüren unter den 16 Kultusministerinnen und Kultusministern. „Wir wollen auch mal später!“, schallte es aus anderen Bundesländern Richtung Süden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder argumentierte in der Debatte, wie man eben nur in Bayern und nur als CSU-Chef argumentiert: mit der „DNA der Bayern“, in deren Kultur der späte Ferientermin fest verankert sei.

Eine Woche Badeurlaub, jetzt in den Sommerferien: Conny und Stefan Dollinger lassen sich von Christian Sigel im Reisebüro beraten. Foto: Sonja Dürr

Im Reisebüro tippt Christian Sigel den 1. September als frühesten Abflugtermin in die Eingabemaske und sagt: „Ja, die Ferien.“ Die Diskussion darüber kennt der Donauwörther, der seit 25 Jahren Urlaub verkauft, so gut wie die Frage nach dem günstigsten Angebot. Sigel lehnt sich in seinem Stuhl zurück, hinter ihm das Strandplakat, und meint nur: „Es ist doch alles gut so, wie es ist.“

Nur, dass man das außerhalb Süddeutschlands eben regelmäßig anders sieht. Was aber ist wirklich dran am bayerischen Ferienvorteil? Daran, dass man sich im Freistaat die schönste Zeit des Jahres eben so legt, wie es einem passt? Dadurch auch noch das bessere Wetter abgreift? Und vielleicht sogar günstiger Urlaub machen kann, weil im September der Großteil Europas, dieses Kontinents rund um Bayern herum, längst wieder in den Klassenzimmern sitzt?

Endlich Ferien: Doch während 14 Bundesländer mit wechselnden Terminen leben müssen, haben Bayern und Baden-Württemberg traditionell als letzte Ferien. (Archivbild) Foto: Felix Kästle, dpa

Für Reisebüroinhaber Sigel ist die beste Zeit mittlerweile der Winter, weil 80 Prozent seiner Kunden ihren Urlaub zwischen November und Februar buchen. Für die Dollingers aber muss es kurzfristig gehen. Sigel sucht sich durch die Angebote. Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel in der Türkei, mit Nachtflug ab Nürnberg, All Inclusive – um die 4800 Euro. Dasselbe Angebot, drei Wochen früher – 1200 Euro mehr. Natürlich, sagt Sigel, ist es dann am teuersten, wenn alle Ferien haben. Und dass er jedes Mal abwinkt, wenn Kunden nach den Last-Minute-Angeboten für August fragen. „Die gibt es nicht“, sagt Sigel. Die Preise für Pauschalreisen, sagt Sigel, ziehen im Juli an und fallen erst Ende September merklich ab.

Nordrhein-Westfalen hätte auch gerne den späteren Ferientermin

Das Vergleichsportal Holidaycheck sieht durchaus einen Bayern-Vorteil. Die Plattform hat die Buchungen des vergangenen Jahres analysiert und stellt fest: Immer, wenn im Freistaat Ferien sind, ist es für eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern günstiger. Demnach zahlte eine vierköpfige Familie im Mai 2024, also innerhalb der Pfingstferien, im Schnitt 3.849 Euro für eine Pauschalreise. Im Juli, wo andere Bundesländer Sommerferien haben, wurden im Schnitt 4.977 Euro fällig. Im September waren es 4.419 Euro.

Aber wie kam das überhaupt, dass die beiden süddeutschen Bundesländer bei den Sommerferien eine Sonderrolle einnehmen? Dass alle anderen an einem „rollierenden System“ teilnehmen, regelmäßig und aufeinander abgestimmt ihre Ferientermine neu verhandeln, während Freistaat und Ländle stets als Letzte in die Ferien gehen?

Dass die Sommerferien in Bayern so spät sind, weil Kinder bei der Ernte helfen müssen, ist ein Mythos. Foto: Ralf Lienert

Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) hatte das kürzlich in einem Interview auf die alte Begründung zurückgeführt, dass Schulkinder in Bayern und Baden-Württemberg in den Ferien bei der Ernte helfen müssten – und gleichzeitig betont: „Diese Begründung zieht nicht mehr.“ NRW hätte auch gerne mal einen späteren Ferienbeginn, fügte sie hinzu.

Ernsthaft, die Kartoffelernte als Argument, im Jahr 2025? Von wegen, das sei schon in den 70er Jahren nicht mehr maßgeblich gewesen, sagt ein Mann, der es wissen muss: Bildungspolitiker Hans Maier, 16 Jahre lang Kultusminister in Bayern, erst unter Ministerpräsident Alfons Goppel, dann unter Franz Josef Strauß. Maier, mittlerweile 94, war im Jahr 1971 persönlich dabei, sogar Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), als das Gremium die noch heute gültige Sommerferien-Regelung beschloss. Er verneint, dass Bayern sich einst den besten Termin schnappte und ihn nun nicht mehr hergibt. Es sei alles ganz anders gewesen, schreibt Maier in einem Brief, aus dem kürzlich die Süddeutsche zitierte. Die Verhandlungen damals in der KMK „zogen sich hin und liefen sich fest“, erinnert er sich. Denn: „Kein Land wollte an den möglichen Ferienschluss kommen.“ Zu spät, zu kalt, kurz: Unattraktiv sei der Termin im August und September gewesen.

Als KMK-Vorsitzender bot Maier nach eigener Aussage an, dass Bayern den späten Ferienschluss übernehmen könne – und zwar dauerhaft. „Das wurde in der damaligen Situation geradezu als Befreiung empfunden, als ein bayerisches ‚Opfer‘ für das Gemeinwohl.“ Nur in Bayern selbst regte sich ihm zufolge Widerstand. „Man fürchtete wirklich die Kälte.“

Seitdem hat sich die Erde 54 Mal um die Sonne gedreht, und die Erde ist immer wärmer geworden. 2024 war weltweit betrachtet das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Seit einer Dekade wird der Rekord bei der weltweiten Durchschnittstemperatur jedes Jahr aufs Neue eingestellt. Die Kälte fürchten? Das war eher einmal.

Die Wetterstation Hohenpeißenberg, die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) betrieben wird. Dort beobachtet man, dass der September zuletzt immer wärmer wurde. Foto: Lino Mirgeler, dpa

Das bayerische Wetter beobachtet kaum jemand so detailliert wie Stefan Schwarzer. Er arbeitet auf der ältesten Bergwetterstation der Welt, die auf dem Hohen Peißenberg im Kreis Weilheim-Schongau liegt. Und Schwarzer kann bestätigen, dass Ferien im September heute weniger kühl sind als noch in den 70er Jahren. „Wer den Sommer mag, hat heutzutage eine gute Chance, auch im September noch Sommer zu kriegen“, sagt er. „Der Sommer geht mittlerweile meistens in die Verlängerung und damit bis in den Herbst hinein.“

An seinem Arbeitsplatz auf fast 1.000 Metern Höhe kann Stefan Schwarzer die Alpen und Oberbayern überblicken. Dutzende Messgeräte befinden sich auf den Dachterrassen, an einem Geländer ist ein Thermometer befestigt. Hier oben ist es tendenziell ein bisschen kühler als im bayerischen Durchschnitt. Aber wenn es hier oben zu warm ist, gilt das drunten auch. „Der September im Jahr 2023 zum Beispiel war knapp 4,5 Grad zu warm, wenn man das langjährige Mittel der vergangenen 30 Jahre zugrunde legt“, erklärt er. Etwa 16 Grad seien es im Schnitt gewesen, der Septembermittelwert über die Jahrzehnte hinweg lag bei 12,1.

1971 war der September noch kalt – kein Wunder, dass da keiner Ferien haben wollte

„In den Siebzigern war es schon noch relativ kühl“, liest Schwarzer aus seinen Tabellen, „teils sogar kalt und herbstlich.“ Kein Wunder, dass da keiner Ferien haben wollte. Der September 1971, als Hans Maier und seine Ministerkollegen die Ferienregel besiegelten, lag 1,77 Grad unter dem Vergleichswert. Seitdem schwanken die Durchschnittstemperaturen rund ums Septembermittel, doch die messbar zu warmen September häuften sich im vergangenen Jahrzehnt.

Stefan Schwarzer ist übrigens, so sagt er selbst, wettermäßig ein Frühlings- und Herbsttyp. Wenn es nach ihm ginge, könnten die Ferien in Bayern noch viel weiter nach hinten verlegt werden. „Ich liebe Nebel, ich mag Regen und ich finde es einfach herrlich zu beobachten, was sich im Frühjahr und im Herbst in der Natur alles tut“, schwärmt er.

In Donauwörth fühlt sich dieser Spätjuli-Tag immer mehr nach Frühherbst an, danach, als wären die Ferien schon vorüber. Die grauen Wolken hängen tief über der Stadt, Menschen huschen mit Regenschirmen am Reisebüro vorbei. Die Dollingers stört das heute nicht, zu groß ist die Vorfreude auf das, was kommt. Daheim wollen sie in Ruhe die Angebote vom Reisebüro vergleichen – griechische Inseln oder Türkei, Abflug ab München oder Nürnberg? Der Favorit: ein Vier-Sterne-Hotel in der Türkei, direkt am Strand, mit großer Poollandschaft und Rutschenanlage, mit Kinder-Animation und Kanuverleih, Wasserski und Windsurfen. Für 4.585 Euro ab Nürnberg, Anfang September. Ein paar Tage Zeit haben die Dollingers noch, um sich zu entscheiden.

In Bayern gehen die Ferien schließlich erst los.