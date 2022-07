Erfolge im Kampf gegen Hass und Hetze

Medienschaffende wehren sich gegen Hate Speech - in einer gemeinsamen Initiative mit der Justiz. Aktuelle Zahlen lassen das Ausmaß der Beleidigungen und Bedrohungen erahnen, denen sie ausgesetzt sind.

Hass und Hetze im Netz sind zahlreiche Menschen ausgesetzt, die sich öffentlich zu Wort melden. Medienschaffende sind davon besonders betroffen. In welchem Ausmaß, das lassen am Freitag vorgestellte Zahlen einer im Herbst 2019 gestarteten Initiative von Justiz und Medien gegen Hate Speech erahnen.

Bis Mitte Juli 2022 seien aus ihr 538 Prüfbitten, 93 Anklagen und Strafbefehlsanträge, 84 Verurteilungen mit Geldstrafen von bis zu 145 Tagessätzen sowie Freiheitsstrafen zwischen drei und acht Monaten mit Bewährung hervorgegangen, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich über „Justiz und Medien – konsequent gegen Hass“.

Im Rahmen der Initiative kooperieren die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und das Justizministerium, unterstützt von derzeit 115 Medienhäusern – darunter die Mediengruppe Pressedruck, in der unter anderem die Augsburger Allgemeine mit ihren Heimatzeitungen erscheint, sowie die Allgäuer Zeitung. Medienschaffende können sich, etwa wegen volksverhetzender Kommentare, in einem Online-Verfahren an die Justiz wenden.

BLM-Präsident Thorsten Schmiege sagte: „Pressefreiheit ist Pflicht, nicht Kür.“ Hass und Hetze dürften weder Berichterstattung noch freie Meinungsbildung einschränken.

Lesen Sie dazu auch