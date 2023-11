Auto stößt frontal mit Lastwagen zusammen: Fahrerin stirbt

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Ansbach gestorben.

Die Frau kam am Donnerstagmorgen bei Heilsbronn aus zunächst ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie frontal gegen den Lastwagen eines 54-Jährigen. Die Frau wurde aus ihrem Auto geborgen, starb aber noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)