Heimat-Check

vor 19 Min.

„Die Ausstattung der Spielplätze ist unter aller Sau“: So familienfreundlich ist die Region

Nicht immer sind die Menschen in der Region mit dem Angebot für Kinder und Jugendliche zufrieden. Unter anderem wird die Ausstattung der Spielplätze kritisiert.

Plus Ist die Region kinderfreundlich? Wie gut ist die Betreuung? Gibt es genügend Angebote für Jugendliche? Das wollten wir im „Heimat-Check“ herausfinden. Das Ergebnis: Es gibt Nachholbedarf. Wo die Menschen am unzufriedensten sind.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Es waren ungewohnt reumütige Worte, die da über die Lippen des ehemaligen Bundesgesundheitsministers kamen: „Die Familien, Kinder und Jugendlichen können wir nur um Verzeihung bitten. Auch ich.“ Derart selbstkritisch äußerte sich Jens Spahn vor kurzem in einem Interview mit der Zeit. Der Satz sitzt, denn in diesen wenigen Worten wird klar, was viele Eltern, aber auch Expertinnen und Experten seit Monaten – ja, mittlerweile Jahren – beklagen: Die Pandemie hat gerade Kinder und Jugendliche schwer getroffen. Und deutliche Spuren hinterlassen. Psychische und körperliche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen