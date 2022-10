Heimat-Check

Wie gut ist die Lebensqualität in der Region?

Plus Die Region ist lebenswert – das wird in unserem „Heimat-Check“ deutlich. Kritik gibt es unter anderem bei der Lärmbelastung durch Verkehr und beim Thema Einkaufen.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Für den verwöhnten Freistaat ist Platz 18 keine Position, mit der er zufrieden sein könnte. Schließlich ist man doch in vielen Dingen ganz weit vorne – ein Rekord-Fußballverein, viel Geld in der Staatskasse und immerhin, laut einer aktuellen Studie, das zweitbeste Bildungssystem der Republik. Aber ausgerechnet bei der Lebensqualität ziehen andere Städte an denen des Freistaats vorbei. Im Ranking der Econmist-Gruppe, in dem die lebenswertesten Metropolen der Welt gekürt werden, schafft es München nur auf besagten Platz 18, an der Spitze liegt die österreichische Hauptstadt Wien, dahinter folgen Kopenhagen und Zürich. Auch Frankfurt, Berlin und Hamburg liegen vor München.

