82-Jährige stürzt zwischen S-Bahn und Bahnsteig

In München ist eine 82-jährige Frau in den Hohlraum zwischen S-Bahn und Bahnsteig gestürzt und von einem unbekannten Reisenden gerettet worden. Bei dem Sturz zog sich die 82-Jährige leichte Verletzungen zu, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach wollte die Frau gerade mit einer Nachbarin aus der S7 am Heimeranplatz aussteigen, als sie plötzlich stürzte.

Die 82-Jährige habe sich nicht mehr eigenständig befreien können. Erst nach etwa zwei Minuten habe sie ein unbekannter Reisender zum Bahnsteig hochgezogen, bevor die S-Bahn wieder angefahren sei. Laut Bundespolizei wurde die 82-Jährige vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem, ob der Triebfahrzeugführer von dem Sturz mitbekommen hat.