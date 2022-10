Bayern senkt seinen Energieverbrauch, am sparsamsten sind die Münchner

In den Hochzeiten der Corona-Pandemie ist der Heizungsbedarf gesunken, heißt es im Wärmemonitor des DIW. Die Klimaziele liegen jedoch in weiter Ferne.

Die Deutschen heizen weniger. Und das, obwohl sie sich durch Lockdown und Homeoffice häufiger in ihrer Wohnung aufgehalten haben. Das geht aus dem Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 hervor. Die genauen Gründe dieser Entwicklung hätten die Forscher nicht untersucht. "Generell gab es seit 2019 wieder einen fallenden Trend im Heizenergiebedarf, der sich auch in der Pandemie fortgesetzt hat. Wir vermuten, dass sich die Energieeffizienz verbessert hat, weil weiterhin Gebäude saniert wurden", sagt Dr. Franziska Schütze, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim DIW.

Am meisten geheizt in Bayern wird in Würzburg

Auch in Bayern geht der Verbrauch zurück. Er unterscheidet sich jedoch von Region zu Region. Spitzenreiter ist Würzburg mit 125,20 Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr 2021. Die Münchnerinnen und Münchner dagegen sind mit einem Verbrauch von 104,87 am sparsamsten. Die Augsburgerinnen und Augsburger haben es mit 121,75 Kilowattstunden im Schnitt dagegen lieber wärmer.

"Der Heizenergiebedarf wird pro Quadratmeter Heizfläche berechnet, und ist daher unabhängig von der Anzahl der Menschen, die in einer Region wohnen", erklärt Schütze. Zudem sei der Verbrauch temperaturbereinigt angegeben, es wurde also schon korrigiert, dass Bewohnerinnen und Bewohner in wärmeren Gegenden tendenziell seltener die Heizung aufdrehen.

Der Verbrauch variiert stark von Region zu Region

"Daher liegen die Unterschiede zwischen den Regionen teilweise am Heizverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner und vor allem an der Energieeffizienz der betrachteten Gebäude", sagt Schütze. Diese könne zwischen 50 und 200 kwh/m 2 schwanken.

Insgesamt liegt der Freistaat Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf dem dritten Platz. Im Jahr 2021 war der Heizenergiebedarf pro Quadratmeter bei 115,13 Kilowattstunden und kostete durchschnittlich 6,82 Euro im Jahr.

Trotzallem reicht dieser Rückgang nicht, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Deutschland verfehlte die Höchstmengen für Emissionen im Gebäudebereich deutlich. Das Klima-Ziel lag 2021 bei 113 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid. Ausgestoßen wurden aber 115 Millionen Tonnen CO 2 . Um das Ziel des Klimaschutzgesetzes für das Jahr 2030 zu erreichen, wären im Gebäudebereich jährliche Emissionsminderungen von fünf Millionen Tonnen CO 2 nötig. Das entspricht rund vier Prozent der Emissionen des Jahres 2020.

Energiekosten-Explosion stelle den Wärmesektor vor "ungeahnte Herausforderungen"

Dazu kommen die aktuellen Krisen: "Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise stellt auch den Wärmesektor vor ungeahnte Herausforderungen", heißt es im Bericht der DIW. Unternehmen ächzen unter den gewaltigen Preissteigerungen im Großhandel und private Haushalte bangen ebenfalls. Seit Ende 2021 sind die Energiepreise im Großhandel von rund 15 Euro die Megawattstunde auf etwa 200 Euro im September 2022 geklettert.

"Diese Heizkosten werden viele private Haushalte stark belasten", sagt Franziska Schütze. Langfristig sollte man laut Schütze besonders die energieintensivsten Gebäude stärker in den Fokus nehmen und in nächster Zeit sanieren. Hier seien kurzfristig die größten Effizienzverbesserungen zu erwarten. Beim Heizungswechsel sollten Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem auf erneuerbare Energien umstellen.

Kurzfristig sei es vor allem wichtig, Haushalte mit niedrigen Einkommen zu helfen. Schütze verweist auf die Vorschläge der Gaskommission. Diese bestehen aus Einmalzahlungen und einer Gaspreisbremse für Haushalte und Unternehmen. Weiterhin sollten Anreize zum Energiesparen erhalten und Maßnahmen zum Energiesparen verstärkt werden. "Denn wenn die Nachfrage sinkt, hat dies auch einen dämpfenden Effekt auf die Preise."