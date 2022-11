Heizen

vor 46 Min.

Nehmen Brennholz-Diebstähle in der Region zu?

Plus Hohe Holzpreise wecken auch Begehrlichkeiten bei Kriminellen. Wie sich die Zahl an Diebstählen in der Region verändert hat.

Von Quirin Hönig

Im Zuge der Energiekrise stiegen nicht nur die Preise für Öl und Gas, auch Brennholz ist jetzt teuer. Um bei den Heizkosten zu sparen, greifen manche Menschen auf illegale Beschaffungsmethoden zurück. In Baden-Württemberg vermerkte das Landeskriminalamt Anfang November ein Fünfjahreshoch bei der Zahl der Holzdiebstähle. Auch in Bayern wird Brennholz geklaut, wie etwa im Unterallgäu oder in Unterfranken teils mit mehreren tausend Euro Schaden, allerdings ist die Zahl Diebstähle im Vergleich zum Vorjahr nur in geringem Maße angestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

