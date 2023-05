"Weltfremd, arrogant und ungerecht": CSU will gegen Heizungsgesetz vorgehen

Markus Söder fordert die Ampel-Koalition auf, die Heizungspläne zu stoppen. Diese seien eine "fundamentale Zumutung" und ein "Doppelwumms" für den Geldbeutel der Normalverdiener.

Als "fundamentale Zumutung" bezeichnete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das geplante Heizungsgesetz nach einer Parteivorstandssitzung der CSU. Generalsekretär Martin Huber wurde noch deutlicher. Er nannte die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "weltfremd, arrogant und ungerecht".

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dafür soll das Gebäudeenergiegesetz geändert werden. Dieses muss zwar noch Bundestag und Bundesrat passieren, dennoch müssen sich Hausbesitzer ab 2024 auf einige Neuerungen einstellen. Mit dem Gesetz soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Eine sofortige Austauschpflicht für Heizungen in Bestandsgebäuden gibt es nicht. Falls ein Gerät kaputtgeht und nicht mehr repariert werden kann, gibt es Übergangsfristen. Heizkessel sollen nur noch bis Ende 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können.

Söder fordert Stopp von Heizungsgesetz

Laut Söder könnten in Deutschland fast 50 Prozent der Gebäude betroffen sein. Die angekündigten Entlastungen seien in dem Gesetzentwurf nicht genannt oder beziffert. Es handle sich dabei lediglich um Ideen. "Entweder geht der Staat pleite oder die Bürgerinnen und Bürger", verdeutlichte Söder. Das Heizungsgesetz sei ein "Superwumms" für den Geldbeutel der Normalverdiener.

In der Praxis sei das Gesetz kaum umsetzbar. Wärmepumpen und Strom würden fehlen. Eigenes Energieholz dürfe nicht mehr genutzt werden. "Deshalb lehnen wir das grundlegend ab", sagte der Ministerpräsident und forderte von der Ampel-Koalition, die Heizungspläne zu stoppen.

CDU/CSU startet Kampagne gegen Heizungsgesetz

CDU und CSU wollen mit einer Kampagne gegen das Heizungsgesetz mobil machen. Auf der CDU-Kampagnenseite heißt es: "Jetzt ein Zeichen setzen gegen den Heizungs-Hammer der Ampel." Die Menschen werden aufgerufen, mit ihrer "Stimme ein Zeichen gegen das unfaire Heizungsgesetz der Bundesregierung" zu setzen. Gefordert wird Wahlfreiheit bei der Heizung und mehr finanzielle Unterstützung.

CSU dringt auf Untersuchungsausschuss im Fall Graichen

Für die CSU ist die bisherige Aufarbeitung der Affäre um Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen unzureichend. Deshalb dringt die Partei auf einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. "Wir sind uns ziemlich einig, dass am Ende der Fall Graichen in einem Untersuchungsausschuss behandelt werden muss. Zu weit, zu tief, zu eng, zu unklar die Verflechtungen", so Söder. Die ganze "grüne Moorlandschaft" müsse untersucht werden.