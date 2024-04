München

vor 28 Min.

Helene Fischer tritt 2026 in der Allianz Arena auf

Ab 2025 sollen in der Münchner Allianz Arena auch Konzerte stattfinden – so lange, bis die Sanierung des Olympiastadions abgeschlossen ist. Unter anderem Helene Fischer wird in Fröttmaning auftreten.

Von Svenja Moller