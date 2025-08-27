Icon Menü
Helgoland: Söder trägt sich ins Goldene Buch von Helgoland ein

Helgoland

Bayerns Ministerpräsident Söder besucht Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Als «außergewöhnlicher Gast» darf er sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen.
    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Helgoland ein.
    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Helgoland ein. Foto: Frank Molter/dpa

    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich ins Goldene Buch der Gemeinde Helgoland eingetragen. «Es war mir eine Ehre», sagte der CSU-Vorsitzende im Anschluss. Söder besucht Deutschlands einzige Hochseeinsel für rund 19 Stunden. Er war am Dienstagabend angereist und will am Mittwochnachmittag wieder abfahren. Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) sagte, «außergewöhnliche Gäste» dürften sich ins Goldene Buch eintragen.

