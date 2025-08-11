Helikopter im Einsatz: Zwei Rettungseinsätze am Wochenende in den Bergen

Am Wochenende haben die Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing zwei Notrufe erreicht. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, wurden Urlauber aus den Bergen gerettet. Beide Einsätze wurden mit dem Traunsteiner Rettungshubschrauber durchgeführt.

Wegen Hitze: Vater und Sohn von Helikopter evakuiert

Am Sonntag begab sich ein Vater aus Sachsen-Anhalt mit seinem neun Jahre alten Sohn auf eine Bergtour. Die beiden Urlauber unterschätzten die hohen Temperaturen, die am Wochenende auch zu Warnungen des Deutschen Wetterdienstes führten. Der Junge war durch die Hitze zu erschöpft, um weiterzulaufen. Am Hochstaufen zwischen Steinernem Jäger und Reichenhaller Haus war der gemeinsame Ausflug zu Ende.

Gegen 13.15 Uhr erreichte die zuständige Dienststelle der Bergwacht schließlich der Notruf des Vaters. Die Rettungskräfte entschieden sich dafür, den Einsatz mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 14“ durchzuführen. Nachdem sie die Familie gefunden hatten, flogen sie zunächst den 9-jährigen Jungen und den anwesenden Arzt ins Tal. Danach brachten sie auch den Vater und den Bergretter, welcher vorher durch den Helikopter dort abgesetzt worden war, wieder vom Berg.

Vater und Kind gingen anschließend selbstständig in ihre Unterkunft zurück. Die fünf Bergretter waren laut BRK rund eine Stunde im Einsatz.

Auch im Sommer sollten Wanderer die Strecken nicht unterschätzen. Foto: Benjamin Nolte, dpa

Falsche Strecke genommen: Österreicherin von Bergwacht gerettet

Erst einen Tag vorher war der Rettungshubschrauber ausgerückt. Am Samstagmorgen meldete sich eine 57-jährige Österreicherin bei der Polizei in Salzburg. Sie hatte sich am Predigtstuhl verstiegen und stand „mit kaum mehr Halt am Absturzgelände“, so das BRK. Die Frau hatte geplant, den Alpgartenstieg zu wandern. Versehentlich entschied sie sich dann für die linke Leiter und stieg weiter geradeaus auf. Dort kam sie in die gefährliche Lage. In letzter Zeit ereigneten sich mehrere schwere Unfälle in den Bergen.

Die Salzburger Kollegen konnten die Frau im Anschluss weder erreichen noch orten, da der Handyempfang an der Stelle zu schwach war. In Kooperation mit den bayerischen Rettungskräften begann die Suche nach der 57-Jährigen, der Helikopter suchte das Gebiet nach der Frau ab.

Schließlich gelang es der Salzburger Polizei, die Frau zu orten. Der Hubschrauber rettete sie mit einer Winde und flog sie ins Tal. Laut Informationen des BRK befanden sich acht Bergretter für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Der Predigtstuhl ist ein beliebtes Wanderziel. Foto: Benjamin Nolte, dpa (Symbolbild)

Rettungshubschrauber: Warum heißt er „Christoph“?

Der Name „Christoph“ leitet sich vom Heiligen Christopherus ab. Innerhalb der katholischen Kirche gilt er als Schutzpatron der Reisenden. Zum einen diene der Name dazu, die Bergsteiger vor Unfällen zu schützen, zum anderen verbindet er den Hubschrauber mit der rettenden Unterstützung durch „Christoph“.

Die Bezeichnung der Rettungshubschrauber wird meist durch eine Nummer oder einen Ort ergänzt, um die Dienststationen auseinanderzuhalten. Der Name gilt dann nicht nur für den Hubschrauber, sondern für die gesamte Mannschaft.