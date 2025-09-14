Höchstwerte am letzten Ferientag trotz unbeständigem Herbst zu Beginn der Woche

Nach einem weitgehend trockenen Wochenende und Temperaturen von immerhin bis zu 21 Grad zeigt sich der Herbst in Bayern ab Mitte der kommenden Woche wieder deutlicher von seiner unsteten Seite. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es am Montag aber trocken, die Sonne scheint kräftig und die Temperaturen ziehen noch einmal kräftig an.

Sommerliche Höchstwerte von bis zu 27 Grad am letzten Tag der Sommerferien in Bayern

Für den letzten Tag der Sommerferien stellt der DWD sommerliche Höchstwerte von bis zu 27 Grad in Aussicht. Mindestens 20 Grad sollen es im Freistaat auf jeden Fall werden. Bis zu 24 Grad hält der DWD in Augsburg für möglich. Wirklich trocken bleibt es laut dem Bericht aber nur im Süden. Vor allem in Franken und in der Oberpfalz sollen immer wieder kürzere Regenschauer auf den Herbst einstimmen. Zum Teil auch kräftiger regnet es in der Nacht zum Dienstag dann auch südlich der Donau. Dazu warnt der DWD vor einzelnen Gewittern. Im Norden Bayerns soll es dagegen aufklaren. Die Temperaturen liegen nachts bei Tiefstwerten von 14 bis 8 Grad.

Der Dienstag bleibt laut dem Bericht wechselhaft. Zwischenzeitlich ziehen demnach dichte Wolken über den Himmel im Freistaat und es kann zu einzelnen Schauern kommen. Immer wieder soll aber auch die Sonne scheinen. Die Temperaturen sinken allerdings deutlich auf höchstens 15 bis 20 Grad. Auch in der Nacht bleibt es unbeständig. Ein wolkenloser Nachthimmel und Schauer wechseln sich bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad ab.

Wechselhafter Herbst Anfang kommender Woche: Wetter in Bayern bleibt unbeständig

Auch zur Mitte der kommenden Woche pendelt sich der Herbst weiter in der Region ein. Über Nordbayern soll den gesamten Mittwoch eine dichte Wolkendecke hängen. Örtlich kann es dabei immer wieder nass werden. Besser sind die Aussichten nach wie vor im Süden. Dort prognostiziert der DWD vermehrt Sonne. Mit Höchstwerten von 15 und 21 Grad ändern sich die Temperaturen kaum. Auch in der Nacht soll es weitergehen mit vielen Wolken und Regen im Norden. Die Temperaturen liegen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 8 Grad.