Wintereinbruch oder sommerlicher Oktober? Das Wetter in den Herbstferien

Die großen Ferien im Sommer scheinen nicht allzu lange her zu sein, da sind in Bayern wieder die Herbstferien um Halloween und Allerheiligen. Mittlerweile sind die Temperaturen gesunken, die Tage werden durch kürzer und die Blätter flattern langsam aber sicher von den Bäumen. Dass graue Tage auch die Schülerinnen und Schüler in den Ferien begleiten werden, ist trotzdem nicht gegeben.

Bevor der Blick in die Woche geht, ein kurzer Rückblick: Vergangenes Jahr war der Oktober wärmer als die vergangenen Jahre. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lag die Durchschnittstemperatur mit 11,9 Grad um 2,9 Grad über dem Durchschnittswert. Das lag hauptsächlich daran, dass in Deutschland die letzte Septemberwoche 2023 noch hochsommerliche Temperaturen gemessen wurden. Der langjährige Mittelwert der Temperatur im Oktober liegt laut DWD bei neun Grad. Typisch ist es zudem, dass Anfang des Monats noch sommerliche Temperaturen herrschen, es aber dann im Laufe des Monats immer kälter wird. Dieser Trend bestätigt sich auch dieses Jahr.

Wetter in Bayern in den Herbstferien: Kommt der Winter schon früher?

Denn wo am Anfang des Monats es in Bayern noch vertretbar war, mit T-Shirt das Haus zu verlassen, ist dieser Gedanke mittlerweile fast utopisch. Die Temperaturen in Bayern bewegen sich inzwischen um die Zehn-Grad-Marke. Zudem soll viel Nebel für wenig Sicht sorgen.

Die Ferienwoche beginnt laut DWD mit dichtem Nebel in Bayern, der sich nur langsam und auch nicht komplett auflöst. Die Temperaturen am Montag bewegen sich zunächst zwischen elf und 19 Grad, je nachdem wie sehr die Sonne sich durch den Nebel kämpft. Am Dienstag verändert sich das Wetter nicht: In Nordbayern bleibt es bewölkt, vereinzelt kann es leicht regnen. Im Süden hält die trübe Mischung aus Nebel und nur wenig Sonne an. Nachts sinken die Temperaturen auf zwischen acht und drei Grad.

Anhaltender Nebel für die Herbstferien in Bayern angesagt

Zur Mitte der Woche kommt zu dem konstanten Nebel Sprühregen bei zwischen elf und 16 Grad hinzu. Dem DWD zufolge lässt sich die Sonne höchstens an den Bergen blicken. Halloween-Fans können sich am Donnerstag freuen: Passend zum gruseligsten Tag des Jahres bleibt der Hochnebel hartnäckig und löst sich kaum auf, was für eine mystische Stimmung in Bayern sorgt. Nur im Norden des Freistaats kommt in der Nacht zum Feiertag am Freitag stellenweise der Himmel zum Vorschein. Schnee ist noch nicht angesagt.