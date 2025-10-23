Herbststurm fegt über Bayern: In diesen Landkreisen warnt der DWD vor Sturmböen

Der Goldene Oktober scheint vorüber zu sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) greifen atlantische Tiefdruckgebiete bis nach Bayern aus – und bringen kühlere Luft mit sich. Am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Oktober, wird es dazu sehr stürmisch im Freistaat. Der DWD gibt eine amtliche Warnung vor Sturmböen heraus. Von den nördlichsten bis zu den südlichsten Landkreisen sind mehrere Regionen betroffen. Wo mit welchen Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist, haben wir hier zusammengefasst.

Laut Warnkarte des DWD trifft es vor allem die Westhälfte Bayerns und den Süden – von Unterfranken über weite Teile Schwabens und des Allgäus bis zu den Landkreisen entlang des Alpenrandes. Laut Wetterdienst treten Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen ist demnach auch mit schweren Sturmböen von bis zu 90 km/h zu rechnen – am Alpenrand bis 100 Stundenkilometer.

Unwetterwarnung: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Diese Landkreise in Bayern sind von der amtlichen Warnung der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) betroffen:

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kitzingen

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Donau-Ries

Dillingen a.d. Donau

Neu-Ulm

Günzburg

Kreis und Stadt Augsburg

Aichach-Friedberg

Dachau

Fürstenfeldbruck

Landsberg am Lech

Unterallgäu

Stadt Memmingen

Lindau (Bodensee)

Oberallgäu

Stadt Kempten

Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Starnberg

Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis und Stadt München

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Ebersberg

Erding

Mühldorf a. Inn

Traunstein

Altötting

Berchtesgadener Land

Rottal-Inn

Wetter-Warnung vor starkem Wind – auch hier wird es stürmisch

In diesen Landkreisen gilt aktuell eine Wetterwarnung vor starkem Wind mit Böen bis 60 Stundenkilometern:

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

In Franken, dem nördlichen Schwaben und den Landkreisen rund um München gilt die Warnung bis Donnerstag, etwa 20 Uhr. Im Rest Schwabens und im Allgäu sowie am Alpenrand sollen die Sturmböen dagegen bis Freitag, etwa 6 Uhr, anhalten. Oberhalb von 1500 Metern sollen die Windgeschwindigkeiten jeweils immer etwas stärker ausfallen als in der Ebene.

Wetter in Bayern: Sturmböen, Regen, Schnee

Der Wetterdienst warnt vor der Gefahr durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Landkreise sollen laut DWD freistehende Objekte sichern, auch Zelte, Planen und andere Abdeckungen befestigen und bei Aufenthalt im Freien besonders vorsichtig sein.

Wie der DWD mitteilt, gehen die stürmischen Böen in tieferen Lagen vielerorts auch mit Schauern und Gewittern einher. Zudem soll die Schneefallgrenze kräftig absinken. Oberhalb von 1500 Metern werden demnach bis Freitagmorgen Neuschneemengen von zwei bis fünf Zentimetern erwartet, in Staulagen auch bis zu zehn.