Herbstlicher Start in den Oktober: So wird es in den bayerischen Regionen

Der neue Monat ist erst wenige Tage alt, da zeigt er sich direkt von seiner herbstlichen Seite. Der „goldene Oktober“ scheint vereinzelt durch, dennoch beginnt das erste Herbstwochenende mit Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Wie das Bayernwetter in den kommenden Tagen wird.

Warnungen für den gesamten Samstag, Schnee in der Nacht

Abgesehen von den starken Böen, die vor allem den Samstag im Griff haben, beginnt das Wochenende in Bayern angenehm. Aus Richtung Westen kommt eine Warmfront, die den Freistaat überquert. Für kurze Zeit bringt sie warme Luft in den Süden Deutschlands, im Laufe des Tages folgt der Wärme aber eine Kaltfront, die auch kühle Meeresluft mit sich bringt. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 18 Grad, im Alpenvorland wird es sogar bis zu 21 Grad warm.

Am Abend sagt der DWD Starkregen in der Alpenregion voraus. Besonders das Oberallgäu ist betroffen. Stellenweise regnet es 20 Liter pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden. In der Nacht zum Sonntag fällt in den Alpen bereits Schnee. Oberhalb von 1500 Metern kommen zwischen fünf und zehn Zentimetern dazu, in Staulagen sind sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich.

Icon vergrößern In den Alpen kündigt sich langsam der Winter an. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In den Alpen kündigt sich langsam der Winter an. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Sonntag: Weiter windig, vereinzelt Regen

Die Sonne zeigt sich am Sonntag eher weniger. Der Himmel bleibt wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten treten Schauer auf. Gerade im Bereich der Alpen hält der Regen tendenziell länger an, bevor erneut ab einer Höhe von 1500 Metern Schnee fällt. Die Temperaturen bleiben hingegen herbstlich: Zwischen zehn und 15 Grad sind zum Ende der Woche möglich. Es bleibt windig, vor allem den Westen Bayerns begleiten die Böen auch am Sonntag.

In der Nacht enden in weiten Teilen Bayerns vorerst die Schauer. Dennoch kommt es weiterhin zu Sprühregen oder generell leichtem Regen. Die Temperaturen halten sich bei frischen vier bis neun Grad.

Icon vergrößern Am ersten Oktoberwochenende wird es windig und nass. Foto: Thomas Warnack, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am ersten Oktoberwochenende wird es windig und nass. Foto: Thomas Warnack, dpa (Symbolbild)

Start in die neue Woche: Etwas wärmer, doch es bleibt nass

Der Montag beginnt wolkenverhangen. In den meisten Gebieten Bayerns regnet es leicht bis mäßig. Dennoch könnte sich ein kleiner Spaziergang lohnen: Mit Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad wird es draußen angenehm. Der Wind hält sich auch zum Wochenstart. Böen kommen allem aus westlicher Richtung.

Der Tageswechsel wird begleitet von Regen. Am östlichen Alpenrand ist auch kräftiger Regen möglich. Laut DWD gibt es gerade im Westen Frankens ab und zu auch trockene Abschnitte.

Dienstag: Wolkendecke, Wind und Regen

Herbstlich geht es weiter. Am Dienstag verhängen dichte Wolken den Himmel. Im Osten Bayerns regnet es häufig, seltener hingegen im westlichen Franken und in Schwaben. Es wird wieder etwas wärmer, bei Temperaturen zwischen zwölf und 18 Grad. Der Wind schwächt deutlich ab, bleibt aber dennoch präsent.

In der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken weiterhin, laut DWD wird es oft auch trüb. Im Osten bleibt es weiterhin nass, dabei kommen aber lediglich Regen oder Sprühregen vor.