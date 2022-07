Herztransplantation

11:52 Uhr

Ein Spenderherz schenkte Stefan Hoff ein zweites Leben

Plus Stefan Hoff kämpft seit seiner Kindheit mit Herzproblemen. Als er 32 ist, bescheinigen ihm die Ärzte keine Überlebenschance mehr. Doch seit Januar hat er ein neues Herz.

Von Markus Flegler

Wenn man Stefan Hoff besucht, merkt man ihm seine Leidensgeschichte nicht an: Freundlich lächelnd kommt der 33-Jährige den Hang vor seinem Haus in Oberschwarzach im Landkreis Schweinfurt heruntergelaufen, hält ein kurzes Pläuschchen. Seine Haltung ist aufrecht, der Gang gerade. Als er die wenigen Meter wieder nach oben steigt, sagt Hoff, dass er dafür vor ein paar Monaten noch zwei Pausen einlegen musste. Denn seit Januar schlägt in ihm ein neues Herz.

