HIV in Zeiten der Corona-Pandemie: Betroffene zwischen Stigma und Angst

Plus Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember: Wie HIV-Positive durch die Corona-Pandemie gekommen sind und warum ein Betroffener empfiehlt, sich jährlich testen zu lassen.

Von Maria-Mercedes Hering Artikel anhören Shape

Franz Stockmaier erinnert sich noch gut an den Ausbruch der Corona-Pandemie. An dieses diffuse Gefühl von Unsicherheit. Stockmaier war gerade für die Arbeit von Augsburg nach Hamburg gefahren, hatte stundenlang im Zug gesessen. Dann erfuhr er: Eine der Personen, die er in Hamburg traf, hatte Kontakt zu einem Corona-Postitiven gehabt. Und Stockmaier fragte sich sofort: Was heißt das jetzt für mich? Denn Stockmaier hat sich vor 35 Jahren mit dem HI-Virus infiziert, das sein Immunsystem schwächt. Seither lebt er damit – und galt in der Corona-Pandemie als Risikopatient.

