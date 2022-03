Hilfe an ukrainisch-ungarischer Grenze: Bischof beeindruckt

Das Engagement der Freiwilligen an der ukrainisch-ungarischen Grenze hat Bayerns evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beeindruckt.

"Was ich hier in Ungarn jetzt erlebe, macht mir große Hoffnung, dass Europa ein Stück zusammenwachsen kann wieder in diesem Hilfshandeln", sagte er am Sonntag in der ungarischen Gemeinde Tiszabecs direkt an der Grenze.

"Dort habe ich Menschen gesehen, die sich in den Armen lagen, lange in den Armen lagen, vielleicht sich trennen mussten, ich weiß es nicht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe Menschen gesehen, die ihnen direkt etwas zu Essen gegeben haben, die ankommenden Autos Essenspakete reingereicht haben. Also Menschen, die einfach die Leute da willkommen heißen."

Viele Ehrenamtliche versorgten die Flüchtenden mit Nahrung, organisierten Übernachtungsplätze. "Die haben 600 Betten allein in der Großkirchengemeinde hier in der Nähe der Grenze organisiert." Andere Helfer kümmerten sich darum, damit die Fliehenden nach Budapest oder weiter kommen. "Das hat mich sehr beeindruckt das große Hilfsengagement, was ich hier erlebe."

Bedford-Strohm sprach nach eigenen Worten mit Geflüchteten und besuchte im grenznahen Dorf Kölcse eine Aufnahmestation für Menschen aus der Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-408786/3 (dpa)